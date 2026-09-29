Tarta de moka y galletas: receta fácil y cremosa paso a paso

Hay sabores que te devuelven de un plumazo a las sobremesas de domingo, a esas bandejas de cristal tallado donde siempre esperaba un dulce casero. La tarta de moka y galletas es precisamente eso: un clásico infalible que aúna la textura tierna de la galleta empapada con la untuosidad de una crema de mantequilla y café bien montada. A diferencia de otras preparaciones que exigen dominar el horno o controlar temperaturas precisas del caramelo, este postre frío se construye a base de capas, paciencia y buena materia prima. El contraste entre el amargor sutil del café y el dulzor de la moka crea una combinación equilibrada que nunca satura el paladar, convirtiéndola en una opción ganadora para cualquier celebración.

Ingredientes

2 paquetes de galletas rectangulares (tipo tostadas)

250 gramos de mantequilla sin sal en pomada

200 gramos de azúcar glas

2 yemas de huevo tamaño L

150 mililitros de café expreso fuerte (frío) para la crema

250 mililitros de café suave o descafeinado para mojar las galletas

1 chorrito de licor (coñac o amaretto, opcional)

Fideos de chocolate o cacao en polvo para decorar

Cómo hacer tarta de moka y galletas paso a paso

Prepara todo el café con antelación. Necesitas una parte muy concentrada para dar sabor a la crema y otra más suave, mezclada si quieres con un toque de licor, para empapar las bases. Deja que ambos se enfríen por completo a temperatura ambiente. Coloca la mantequilla en pomada (blanda, pero no derretida) en un bol amplio y bate con unas varillas eléctricas durante un par de minutos hasta que blanquee y adquiera una textura pomposa. Incorpora el azúcar glas tamizado poco a poco, sin dejar de batir, para que se integre perfectamente en la grasa sin formar grumos indeseados. Añade las yemas de huevo de una en una. No agregues la segunda hasta que la primera haya desaparecido por completo en la mezcla. Vierte los 150 mililitros de café expreso frío en un hilo fino sobre la crema, batiendo a velocidad media hasta lograr una moka homogénea, brillante y firme. Prepara un molde rectangular. Moja las galletas una a una en el café suave de forma rápida para que no se deshagan, y cubre todo el fondo del recipiente. Extiende una capa generosa de crema de moka sobre esta primera base, alisando la superficie con ayuda de una espátula de silicona. Repite el proceso alternando capas de galletas mojadas y moka, asegurándote de terminar el montaje con una capa de crema bien nivelada. Decora la superficie espolvoreando fideos de chocolate y guarda la tarta en la nevera un mínimo de cuatro horas para que la estructura coja cuerpo.

Trucos para que salga perfecto

El éxito de esta elaboración reside en el estado de la mantequilla. Si está demasiado fría, la crema se cortará; si hace mucho calor en la cocina y empieza a sudar, perderá volumen. Sácala de la nevera un par de horas antes de empezar. Otro punto crítico es el remojo de las galletas: un chapuzón fugaz de un segundo por lado basta. Si las empapas de más, la tarta perderá integridad y se desmoronará al servirla.

Variantes de la receta

Este formato en capas admite infinitas interpretaciones según los gustos de cada casa. Si hay niños en la mesa, puedes sustituir el café por leche con cacao y rellenar el interior alternando texturas dulces, al más puro estilo de la tradicional tarta de la abuela con natillas.

Otra opción muy interesante, inspirada en las versiones más populares de la televisión, es preparar una tarta de la abuela arguiñano, coronando la última capa con una brillante cobertura de chocolate negro fundido.

Y si buscas un contrapunto frutal que rompa la riqueza de la mantequilla, explorar los postres con plátano y galletas te abrirá un abanico de posibilidades, intercalando finas rodajas de fruta fresca entre las planchas de moka.

Con qué acompañar tarta de moka y galletas

Al tratarse de un bocado intenso y untuoso, pide aliados limpios que arrastren la grasa del paladar. Una taza de té negro vigoroso o un simple vaso de agua con hielo y una rodaja de limón funcionan de maravilla. Evita los vinos dulces o los licores densos; la propia moka ya aporta toda la contundencia necesaria.

Cómo conservar tarta de moka y galletas

Cúbrela siempre con papel de aluminio o guárdala dentro de un recipiente hermético en la nevera. De este modo evitas que la mantequilla absorba los olores del resto de alimentos. Aguanta en perfectas condiciones hasta cuatro días, e incluso su sabor se asienta y mejora pasadas las primeras veinticuatro horas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 40 minutos (más 4 horas de reposo en frío)

Porciones: 8 personas

Tipo de cocina: Tradicional / Repostería casera

Tipo de comida: Postre / Dulce

Calorías totales aproximadas: 3600 kcal (unas 450 kcal por ración)