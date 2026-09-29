Cómo hacer una tarta de chocolate espectacular sin huevo ni horno usando sólo dos ingredientes
Chocolate negro y plátano muy maduro son los dos únicos ingredientes necesarios
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A todo el mundo le gusta disfrutar de una tarta de chocolate, sobre todo en momentos donde las vemos en redes sociales o en las televisiones. Es decir, se sufre lo que comúnmente se llama antojo. Sin embargo, se interponen dos barreras para poder disfrutar de aquellos que hemos visto: salir de casa y pagar el precio del alimento, o prepararlo en casa con el gasto de dinero que suponen los ingredientes, más el hecho de recrear una compleja receta.
Es por eso que cada vez es más común ver en redes sociales recetas simplificadas de productos más sofisticados. En el caso de las tartas, existen múltiples formas de prepararlas con más o menos ingredientes. Incluso es posible hacer una tarta de chocolate con tan solo dos ingredientes, sin usar huevo o harina.
¿Cómo prepara una tarta de chocolate con dos ingredientes?
Para la preparación de esta tarta de chocolate solo se necesitarán 2 ingredientes: chocolate y plátano maduro (o puré de fruta blanda como pera). Los ingredientes como tal son de 300 a 400 gramos de chocolate negro (mínimo 60% o 70% de cacao para que coja buena consistencia) y 300 o 400 de plátano muy maduros.
Para comenzar con la receta, se procederá a derretir el chocolate. Se troceará el chocolate negro y se fundirá a continuación en el microondas en intervalos cortos de 30 segundos, batiendo cada vez para evitar que se queme.
Una vez terminado, se pelarán los plátanos maduros y se triturarán con una batidora o un procesador de alimentos hasta obtener una crema líquida y sin grumos.
Más tarde, se añadirá el chocolate derretido a una temperatura templada al puré de plátano. Se batirá todo junto hasta lograr una mezcla homogénea, fina y brillante. Se preparará un molde forrándolo con papel de horno para que se moldee con facilidad.
Con la mezcla hecha, se verterá en el molde de forma uniforme y se mantendrá en la nevera por unas 4 horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche para que adquiera una textura de tarta cremosa. Para finalizar, se podrá decorar la base con cualquier tipo de polvos o frutos secos.