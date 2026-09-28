Los mejores chefs coinciden en la receta de pollo pinchado al estilo turco: el marinado consigue una carne que se deshace al cortarla

Si te gusta el kebab, este pollo pinchado al estilo turco te va a recordar mucho a su sabor. Se prepara con patatas y cebolla y tiene un pequeño secreto que marca la diferencia: antes de hornearlo, tienes que dejar el pollo macerando durante toda la noche en una mezcla de yogur y especias. El resultado es un plato muy aromático y jugoso, perfecto para disfrutar en casa.

La preparación es muy sencilla. Una vez marinado el pollo, colócalo sobre una base de patatas y cebolla y añade por encima parte de la mezcla del adobo. Después, hornea durante 45 minutos por cada lado, primero tapado con papel de aluminio y después sin él para que quede bien dorado. El resultado es un pollo con un sabor intenso y especiado que recuerda al de los tradicionales platos turcos.

Receta de pollo pinchado al estilo turco

#cocinafacil #cocinacasera #recetasfaciles #pollo ♬ sonido original – OctopussBlack @octopussblack 🔆 POLLO AL ESTILO TURCO 🔆 🤔¿Como te gusta a ti el pollo? ➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖ 🐣El pollo, un bicho económico, pero la mar de versatil a la hora de elaborar platos con el. Me encanta. Hoy por cambiar un poco he hecho un estilo turco que la verdad está la mar de bueno. Creo que lo único que se le añade al marinado es el yogur, que por cierto le da un toque bestial. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✏️INGREDIENTES 🔸Muslos de pollo (con contramuslo) 🔸Aove 🔸1 Cdta. Pimentón 🔸3 dientes de ajo 🔸1 Cdta. tomillo 🔸1/2 Cdta. comino 🔸Zumo de 1 limón 🔸Perejil 🔸Sal 🔸125 gr. yogur griego natural 🔸3 cebollas 🔸Patatas 🔸150 ml. agua ➖➖➖➖➖➖➖ 🥙ELABORACIÓN 🔹He mezclado todos los ingredientes 🔹 He hecho unos cortes a los trozos de pollo, los he puesto en un bol y he echado la mezcla por encima. He tapado con film y lo he guardado en la nevera hasta el día siguiente 🔹 Al otro día he colocado una cama de cebolla y patatas en una fuente, encima he colocado los muslos. 🔹 En el bol donde estaba el marinado he echado el agua, lo he mezclado bien y lo he tirado por encima de los muslos. 🔹He tapado con papel de aluminio y he metido en el horno precalentado a 200º durante 45’ 🔹 Lo he sacado, les he dado la vuelta y otra vez al horno sin el aluminio otros 45’ Ojo porque todos los hornos son diferentes 🔹 Cuando ya estaba dorado todo se acabó – . . #recetasrapidas

Para preparar esta receta necesitas los siguientes ingredientes: muslos de pollo con contramuslo, AOVE, una cucharadita de pimentón (dulce o picante), tres dientes de ajo, una cucharadita de tomillo, media cucharadita de comino, el zumo de un limón, perejil, sal y 125 gramos de yogur griego natural. También necesitarás tres cebollas, patatas y 150 mililitros de agua. Mezcla todos los ingredientes del adobo. Haz unos cortes en los trozos de pollo, colócalos en un bol y vierte la mezcla por encima. Tapa el recipiente con film y déjalo en la nevera hasta el día siguiente.

Al día siguiente, coloca una cama de cebolla y patatas en una fuente de horno y pon encima los muslos de pollo. Añade el agua al bol donde estaba el marinado, mézclalo bien y viértelo sobre el pollo. Tapa la fuente con papel de aluminio y hornea durante 45 minutos a 200 ºC, con el horno previamente precalentado. Después, retira el aluminio, dale la vuelta a los muslos y vuelve a hornear otros 45 minutos, hasta que estén bien dorados. Ten en cuenta que cada horno es diferente, así que el tiempo puede variar. Cuando el pollo y las patatas estén dorados, ya tendrás el plato listo.

En resumen, sólo tienes que preparar el adobo mezclando el yogur con las especias, dejar que el pollo se impregne bien durante el marinado y después cocinarlo en el horno junto con la cebolla y las patatas. Una vez listo, puedes añadir los tomates cherry para aportar un toque fresco y completar el plato. ¡Una receta sencilla, sabrosa y perfecta para una comida diferente en casa!

Platos tradicionales de la cocina turca

Entre los platos más conocidos de Turquía están las köfte, unas albóndigas elaboradas normalmente con carne de ternera o cordero, cebolla y diferentes especias. Tradicionalmente se preparan a la brasa y son uno de los clásicos de la gastronomía del país. Otro imprescindible es el lahmacun, conocido en ocasiones como la pizza turca. Se trata de una masa fina cubierta con carne picada, cebolla, perejil, pimiento y especias, aunque a diferencia de la pizza italiana no lleva queso.

En cuanto a las bebidas, el té turco, conocido como çay, ocupa un lugar destacado y se consume a cualquier hora del día. El café turco también es muy popular y se prepara sin filtro, por lo que los posos quedan en el fondo de la taza. Otra bebida tradicional es el ayran, una mezcla refrescante de yogur, agua y sal especialmente habitual durante los meses de calor