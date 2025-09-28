Desayunos de Halloween para el colegio: recetas fáciles y saludables

Halloween es de esas fechas que los niños esperan con ilusión: disfraces, juegos, historias de miedo y, por supuesto, la comida temática. No todo tiene que girar alrededor de dulces y caramelos, también se pueden preparar desayunos creativos que sigan el espíritu de la fiesta, pero que sean sanos y fáciles de llevar al colegio. Con un poco de imaginación y usando ingredientes cotidianos, podemos sorprenderlos desde la primera comida del día.

Aquí tienes cinco ideas rápidas, divertidas y nutritivas para preparar en casa

Fantasmas de plátano con ojos de chocolate

No hay receta más rápida que esta. Solo necesitas plátanos y unas pepitas de chocolate. Pela los plátanos, pártelos por la mitad y colócalos de pie sobre un platito. Después, pega dos pepitas de chocolate como si fueran ojos, y si quieres, añade una más para la boca. Y listo: ya tienes unos fantasmas simpáticos, tiernos y muy fáciles de comer en el recreo o como postre de Halloween.

Tostadas monstruosas con crema de cacao y fruta

Las tostadas pueden transformarse en caras terroríficas en cuestión de minutos. Unta pan integral con una capa ligera de crema de cacao. Coloca rodajas de plátano para formar los ojos, y pon arándanos en el centro para darles vida. Con fresas cortadas en tiras puedes armar una lengua larga o dientes afilados. Cada tostada se convierte en un monstruo distinto, y lo mejor es que los niños pueden ayudarte a decorarlas.

Yogur cementerio con galleta triturada y lápidas de chocolate

Este desayuno parece más complicado de lo que realmente es. Llena un vasito con yogur natural o griego. Tritura galletas integrales y espolvorea por encima, simulando la “tierra”. Para las lápidas, corta trocitos rectangulares de chocolate negro y colócalos de pie dentro del yogur. Si te animas, escribe “RIP” con un poco de chocolate blanco derretido. El resultado es divertido y, además, aporta proteínas y calcio.

Brochetas de fruta con forma de calabaza y murciélago

La fruta es perfecta para dar color y frescura a cualquier desayuno y a cualquier menú de fiesta. Corta melón o papaya en rodajas gruesas y, con moldes pequeños de galleta, saca figuras de calabaza. Haz lo mismo con sandía o ciruelas para conseguir murciélagos rojos o morados. Inserta las piezas en brochetas alternando colores. No solo quedan espectaculares, también son fáciles de transportar y una manera genial de que los peques coman fruta sin darse cuenta.

Wraps de jamón y queso decorados como momias

Para quienes prefieren algo salado, estas momias son ideales. Coloca jamón cocido y queso en una tortilla integral y enróllala. Luego corta en porciones pequeñas. Con tiras finas de la misma tortilla, envuelve cada trozo como si fueran vendas. Deja dos huequitos y pon puntitos de aceituna o queso para los ojos. El resultado son momias comestibles que seguro arrancan sonrisas.

Conclusión

Como ves, no hace falta complicarse ni llenar la mesa de golosinas para celebrar Halloween. Con plátanos, yogur, fruta, pan y algunos detalles de chocolate, es posible armar desayunos divertidos, nutritivos y que los niños puedan llevar sin problemas al colegio. Lo importante es la ilusión: ver sus caras cuando descubren un fantasma de plátano o una momia de jamón no tiene precio. Y, de paso, les enseñamos que comer sano también puede ser festivo y entretenido.