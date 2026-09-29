Cocineros expertos coinciden: antes de congelar el pollo a menudo se cometen cinco errores que estropean su sabor

Congelar el pollo es una práctica habitual en muchos hogares, una forma sencilla de conservar durante más tiempo una carne que forma parte de numerosas recetas. Sin embargo, hay determinados errores durante su manipulación y almacenamiento que pueden afectar tanto a su calidad como a la seguridad alimentaria. Lo que parece un gesto cotidiano puede convertirse en un problema si no se siguen unas pautas básicas.

Los expertos en seguridad alimentaria insisten en la importancia de manipular correctamente el pollo crudo, especialmente para evitar la contaminación cruzada y la proliferación de microorganismos. No se trata de alarmarse, sino de conocer qué prácticas conviene evitar y cómo conservar esta carne de forma adecuada.

¡No cometas estos errores al congelar el pollo!

Uno de los errores que puede afectar a la calidad del pollo congelado es almacenarlo en un envase sin cierre hermético. La exposición prolongada al aire puede provocar pérdida de humedad y favorecer la aparición de zonas secas o descoloridas por las quemaduras por congelación.

Por otro lado, colocar los trozos de pollo directamente y sin cubrir dentro del congelador los deja expuestos al aire frío y seco, lo que puede hacer que la superficie se reseque y aumente el riesgo de quemaduras por congelación.

A esto hay que sumar que guardar todo el pollo en un único recipiente puede parecer una buena idea, pero si luego sólo necesitas una parte, tendrás que sacar todo el paquete del congelador. Una alternativa más práctica consiste en dividir el pollo en porciones individuales antes de congelarlo y conservar cada una en su propio envase.

Asimismo, es fácil olvidar cuándo se congeló un alimento, especialmente cuando permanece almacenado durante semanas o meses. Escribir la fecha de congelación y el tipo de pieza en cada envase permite organizar mejor el congelador y saber qué productos conviene utilizar primero.

Finalmente, aunque algunas personas tienen la costumbre de lavar el pollo crudo antes de guardarlo, las autoridades sanitarias desaconsejan esta práctica. El agua puede provocar salpicaduras y favorecer la propagación de bacterias desde la superficie del pollo hacia el fregadero, la encimera y otros utensilios.

El proceso de descongelación también requiere especial atención. Dejar el pollo durante varias horas sobre la encimera puede favorecer la multiplicación de bacterias en las zonas expuestas, aunque el interior todavía siga congelado. Para hacerlo de forma segura, hay que descongelar el pollo en el frigorífico.

Pollo al tomillo

#recetas #comida #pollo #carne ♬ sonido original – Recetas de «Y hoy qué comemos» @yhoyquecomemos 🍴 Una combinación de sabores frescos y aromas irresistibles para esos días en los que quieres algo fácil y delicioso: el pollo al tomillo. (Receta escrita abajo) 💥INGREDIENTES: 1 cebolla 1 puerro 1 zanahoria 3 dientes de ajo 1 kg de pollo (cuartos de pollo) 1 copa de vino blanco (fino) (100 ml) 1 copa de Pedro Ximénez (100 ml) 600 ml de caldo de carne o pollo 20 gr de mantequilla Sal Pimienta 2-3 ramitas de tomillo fresco 💥 ELABORACIÓN Comienza salpimentando los trozos de pollo y dóralos en una cacerola con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra unos minutos por cada lado. Sácalos a un plato y reserva. En el mismo aceite rehoga unos dientes de ajo laminados, una cebolla, un puerro y una zanahoria troceados con una pizca de sal y unas ramitas de tomillo fresco. Cuando la verdura esté blandita incorpora medio vaso de vino blanco y medio vaso de pedro ximénez, o cualquier vino dulce, déjalo evaporar unos minutos y añade caldo de pollo. Pon de nuevo la carne en la olla, tápala y cocina a fuego medio unos 30 minutos, dando la vuelta al pollo a mitad de cocción. Retira las piezas de pollo y las ramitas de tomillo y tritura la salsa. Vuelca la salsa triturada de nuevo a la cacerola y agrega unos dados de mantequilla. Añade de nuevo el pollo y cubre bien con la salsa. ¡Y mojar pan sin arrepentimientos! 🍳 Sube la foto de tu receta a Instagram y etiquétame con mi perfil @‌yhoyquecomemos ¡Gracias! . . . . . #yhoyquecomemos

Comienza salpimentando los trozos de pollo y dóralos en una cacerola con un chorrito de aceite de oliva virgen extra durante unos minutos por cada lado. Retira y reserva. En ese mismo aceite, sofríe los ajos laminados junto con la cebolla, el puerro y la zanahoria troceados, añadiendo una pizca de sal y unas ramitas de tomillo fresco. Cuando las verduras estén tiernas, incorpora el vino blanco y el Pedro Ximénez, o cualquier otro vino dulce, y deja que el alcohol se evapore durante unos minutos. Después, añade el caldo de pollo.

Vuelve a colocar el pollo en la cacerola, tapa y cocina a fuego medio durante unos 30 minutos, dando la vuelta a las piezas a mitad de la cocción. Una vez listo, retira el pollo y las ramas de tomillo y tritura la salsa hasta obtener una textura fina. Devuelve la salsa a la cacerola, añade unos dados de mantequilla y vuelve a incorporar el pollo. Cubre bien las piezas con la salsa y deja que se integren unos minutos antes de servir.