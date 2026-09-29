Pasta turca viral: la receta cremosa con yogur, carne picada y mantequilla especiada

Hay combinaciones gastronómicas que irrumpen en las pantallas con la fuerza de un fenómeno ineludible, obligando a encender los fogones de inmediato. La llamada pasta turca viral, una reinterpretación libre y casera de los tradicionales manti de Anatolia, conquista paladares gracias a un contraste desconcertante: una base de yogur griego frío y ajo fundiéndose con pasta caliente, coronada por carne picada jugosa y una mantequilla especiada que aporta un golpe vibrante de pimentón y calor. Lejos de ser una moda pasajera sin sustancia, este plato demuestra que la cocina mediterránea y de Oriente Medio sabe cómo fusionar texturas de una manera verdaderamente adictiva.

Ingredientes

350 gramos de pasta corta (los rigatoni o los penne funcionan perfectamente)

350 gramos de carne picada de ternera o cordero

2 dientes de ajo machacados

300 gramos de yogur griego natural (mejor si es entero y no azucarado)

50 gramos de mantequilla de buena calidad

1 cucharada sopera de pimentón dulce o picante (al gusto)

1 cucharadita de menta seca o hierbabuena triturada

1 pizca de comino molido

Sal, pimienta negra recién molida y un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer pasta turca viral paso a paso

Cuece la pasta en una cazuela con abundante agua hirviendo y sal siguiendo los tiempos indicados por el fabricante, buscando un punto estrictamente al dente. Preparamos la base mezclando el yogur griego con sal y un diente de ajo machacado. La mezcla debe ser homogénea. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva vamos salteando la carne picada, dorando y desgranando con una espátula. Agregamos sal, pimienta, comino molido y el otro diente de ajo machacado a la carne. Vamos cocinando unos minutos. Escurrimos la pasta, reservando un poco del agua de cocción. Funde la mantequilla en un cazo pequeño a fuego suave sin que llegue a quemarse, retírala un instante e incorpora el pimentón junto con la menta seca para que desprendan todo su potencial graso y aromático. Extiende una capa generosa del yogur al ajo en el fondo de los platos o una fuente amplia de servicio. Coloca la pasta caliente recién escurrida directamente sobre la cama fría de yogur. Reparte la carne picada especiada por encima de la pasta de manera uniforme. Riega el plato entero con la mantequilla especiada burbujeante justo antes de llevarlo a la mesa para conseguir ese efecto visual y gustativo tan característico.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de este plato radica en la temperatura: la interacción entre el yogur frío y la pasta humeante crea una experiencia única que se arruina si dejas enfriar el conjunto. Utiliza siempre yogur griego entero porque su contenido en grasa evita que se corte al entrar en contacto con el calor de los hidratos.

Variantes de la receta

Si buscas un perfil de sabor más fresco, puedes sustituir la menta seca por hojas de hierbabuena fresca picadas muy fino al terminar el plato. Los amantes del picante suelen añadir una cucharadita de copos de chile turco o pul biber junto a la mantequilla para darle un toque vibrante que despierta los sentidos desde el primer bocado.

Con qué acompañar pasta turca viral

Esta preparación destaca por su contundencia y riqueza de matices, por lo que pide a gritos un acompañamiento ligero como una ensalada crujiente de pepino, tomate y cebolla morada con un buen chorro de zumo de limón. Una copa de vino tinto joven o un vaso de ayran bien frío completan la experiencia con acierto absoluto.

Cómo conservar pasta turca viral

Lo ideal es consumir este plato recién hecho para disfrutar del contraste térmico y texturas crujientes o cremosas. Si te sobra comida, es preferible guardar la carne y la pasta por un lado y la mezcla de yogur por otro, ya que este último no tolera bien el calor directo si decides recalentar el conjunto en el microondas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Turca / Fusión moderna

Tipo de comida: Plato principal / Almuerzo o cena

Calorías totales aproximadas: 2400 kcal (unas 600 kcal por ración)