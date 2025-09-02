Pasta con anchoas receta italiana: lista en 20 minutos

Hay platos que sorprenden por lo poco que necesitan para brillar. La pasta con anchoas es uno de ellos. Es rápida, barata y tan sabrosa que parece mentira que solo requiera unos pocos ingredientes básicos. En Italia es todo un clásico de las cenas improvisadas: basta con abrir un bote de anchoas, tener pasta en la despensa y en apenas veinte minutos se sirve un plato que sabe a Mediterráneo puro.

Ingredientes para 4 personas

400 g de pasta larga (espaguetis o linguine, los más habituales).

8 filetes de anchoa en aceite.

3 dientes de ajo.

1 guindilla seca pequeña (si te apetece un punto picante).

60 ml de aceite de oliva virgen extra.

Un manojo de perejil fresco picado.

Unas gotas de zumo de limón (opcional, para dar frescura).

Sal al gusto (ojo, que las anchoas ya tienen bastante).

Paso a paso

Cocer la pasta. Pon una olla grande con agua y sal. Cuando hierva, echa la pasta y cuécela hasta que esté al dente. Justo antes de escurrirla, guarda un poco del agua de cocción. Esa agua con almidón será el secreto para ligar bien la salsa. El sofrito. Mientras se hace la pasta, calienta el aceite en una sartén amplia. Añade el ajo laminado y la guindilla y sofríe despacio, sin prisas, hasta que el ajo coja un tono dorado claro. Las anchoas. Escurre los filetes y añádelos a la sartén. Con una cuchara de madera, aplástalos un poco: en cuestión de segundos se deshacen y se convierten en una salsa salada y deliciosa. Unir todo. Pasa la pasta escurrida a la sartén y mézclala con la salsa. Si está muy seca, añade unas cucharadas del agua reservada hasta que tenga la textura adecuada. El toque final. Retira del fuego, espolvorea el perejil y, si quieres, unas gotas de limón para equilibrar el sabor. Y ya está: en menos de media hora tienes un plato digno de una trattoria italiana.

Consejos caseros

Prepara todos los ingredientes antes de empezar, porque esta receta va rápida.

Si prefieres suavizar el sabor salado , puedes usar anchoas en salmuera, bien lavadas.

, puedes usar anchoas en salmuera, bien lavadas. Un truco siciliano: añade un poco de pan rallado tostado por encima justo antes de servir. Le da un crujiente espectacular.

Calorías aproximadas

El plato completo ronda unas 2.400 kcal. Si lo repartes en 4 raciones, cada una aporta unas 600 kcal, lo que lo convierte en una comida saciante pero equilibrada.

El encanto de lo simple

Esta receta demuestra que no hacen falta ingredientes complicados para disfrutar de un plato con carácter. Es la típica pasta que te resuelve una cena entre semana, pero que también puedes servir a invitados sin miedo a decepcionar. La pasta con anchoas es sencilla, rápida y llena de personalidad: puro sabor italiano en tu mesa en apenas veinte minutos.