La cocina italiana ha sido elegida en varias ocasiones como la más popular del mundo, mientras que sus alimentos básicos, la pizza y la pasta, se encuentran "entre los alimentos más populares del mundo". No es de extrañar entonces que en 2022 los restaurantes italianos recaudaran un valor estimado de 70 mil millones en la industria de restaurantes. Pero, ¿por qué la comida italiana es tan querida en todo el mundo? El secreto está en los ingredientes, que son frescos, locales y naturales la mayor parte del tiempo, si no siempre. Además, su cocina especialmente la pasta es fácil de preparar aunque no siempre se cocina de la forma correcta. Conoce entonces a continuación, la infalible técnica del 8 para una pasta siempre al dente.

La técnica del 8 para una pasta siempre al dente

Los italianos están muy orgullosos de su comida, especialmente cuando se trata de pasta, que está muy arraigada en a su cocina y forma de vida. A muchos les gusta comerla al dente , pero ¿qué significa? ¿Y cómo obtener una excelente pasta al dente? La expresión se refiere a la pasta cocinada a la perfección.

Para lograr esa perfección se debe proceder de una forma muy precisa. Para empezar, ponemos a hervir abundante agua en una olla grande, añadimos un poco de sal y, pasados ​​ocho minutos , retiramos un poco de pasta y la probamos. Si está bien cocida y conserva una ligera masticabilidad, está lista, y si no, prueba con otro bocado después de un noveno minuto y probablemente estará perfecta. Así, esta es la regla o la técnica del 8 (en referencia a los minutos) con los que vas a lograr que tu pasta esté siempre al dente.

Sin embargo, la regla es más efectiva en el caso de la pasta larga antes que la corta. Así, en el caso de los espaguetis y los tallarines ya se suelen cocinar de hecho de 8 a 10 minutos, mientras que las formas de pasta un poco más cortas y gruesas suelen tardar de 10 a 12 minutos en cocinarse. Por ejemplo, los penne tardará un poco más en cocinarse que los espaguetis.

Cómo cocinar la pasta fresca

¿Y en el caso de la pasta fresca? La pasta fresca requiere un tiempo de cocción más corto, pero siempre puedes mirar el empaque, que en la mayoría de los casos te indicará el tiempo de cocción recomendado. Una vez cocida la pasta al dente, solo necesitarás un tenedor y un gran apetito para saborear y disfrutar de tu delicioso plato de pasta estrictamente al dente.