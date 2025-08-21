Ésta es la manera correcta de cocer la pasta y no hay discusión: lo ha confirmado una chef italiana

Una chef italiana ha confirmado cuál es la manera correcta de cocer la pasta y no hay discusión posible. Sin duda alguna estamos ante uno de los grandes misterios de la humanidad, saber cómo cocer este ingrediente que puede convertirse en la base de una gran variedad de platos es esencial. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que deberemos empezar a prepararnos para convertirnos en uno de los grandes expertos en este tipo de ingrediente que tenemos en casa.

Un cambio de tendencia en el que esta base se convierte en un plus. La pasta es quizás una de las comidas más cocinadas en el mundo, podremos descubrir lo mejor de un alimento que ha acompañado a la humanidad durante siglos. Desde China hasta Italia, se ha ido expandiendo hasta ser uno de los ingredientes más básicos de nuestra cocina. Por fin, podremos cocinarlo de la mejor forma posible, con una forma correcta de preparar este ingrediente que por sí sólo, con un poco de queso rallado por encima, ya puede acabar siendo el mejor aliado de un plus de buenas sensaciones.

Lo ha confirmado una chef italiana

Una chef italiana ha confirmado lo que parecía imposible, revelando su método para cocinar la pasta correctamente. Hay algunos detalles que influyen en el final de este plato. Si es pasta seca o fresca, por ejemplo, es algo que hace que esté lista en menos tiempo, con una consistencia y textura diferente.

La simple olla en la que cocinamos la pasta o, simplemente, las cantidades pueden tener mucho que ver en el resultado final de este tipo de plato que gusta a todos. Es imposible no alegrarle la vida a alguien cuando descubramos que estaremos ante un tipo de alimento que puede cambiarlo todo.

Será el momento de conseguir una combinación de alimentos que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno con algunas novedades que pueden ser lo que nos haga reaccionar a tiempo. Este tipo de alimentos serán los que nos hagan crear una cocina de autor en casa.

Podemos cocinar como una chef italiana especializada en pasta con un sencillo elemento que se convertirá en el mejor aliado de un cambio de tendencia espectacular. Son tiempos de cambios que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante.

La manera correcta de cocer la pasta es esta

Una chef italiana se ha viralizado, @chefrobertaofficial nos explica que poner un chorro de aceite de oliva en el agua de cocción no es nada útil. Tal y como ha mostrado en sus redes sociales: «El aceite en el agua de la pasta es totalmente inútil. Cuando ponemos el aceite en el agua, queda flotando: no toca la pasta, no evita que se pegue, no hace nada».

Sólo añadiendo agua y sal y moviendo la pasta los primeros minutos para que no se pegue es suficiente para crear la base de un plato espectacular. Te proponemos una receta con la que puedes poner en práctica este truco que puede cambiarlo todo de una forma excepcional.

Ingredientes:

400 gr de langostinos

300 gr de espaguetis

1 cebolla

1 diente de ajo

150 gr de beicon

3 huevos

500 mL de caldo de pescado

½ vaso de vino de jerez

Sal

Pimienta negra molida

5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Preparación de espaguetis a la carbonara con langostinos: