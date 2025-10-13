El truco de Joseba Arguiñano para hacer una ensalada diferente: crujiente, fresca y llena de sabor

La ensalada diferente, crujiente, fresca y llena de sabor que nunca hubieras imaginado, Joseba Arguiñano tiene la mejor receta posible. En un abrir y cerrar de ojos, puedes preparar la mejor manera posible, en estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible, con ciertas novedades que serán las que nos afectarán de lleno, queremos comer sano y para hacerlo, nada mejor que conseguir un cambio de tendencia que será esencial.

Crujiente y llena de sabor puede ser una ensalada que hasta el momento no hubieras ni imaginado. Este tipo de alimentos que tenemos en casa y necesitamos conseguir un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Una receta para cuidarse y mostrar un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que necesitamos cuidarnos un poco más. Una novedad destacada en más de una ocasión. Es momento de apostar claramente por un cambio que puede ser clave en estos días.

Crujiente, fresca y llena de sabor

Una ensalada puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Cuando lo que necesitamos apostar por una situación que puede darnos más de una alegría, los expertos como Joseba Arguiñano puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Es momento de aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Esta buena energía que nos da una buena dosis de fruta y verdura puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que queremos cuidarnos un poco más. Será la hora de dejar salir estas recetas que llegan de los expertos en cocina como este.

Puedes empezar a descubrir lo buenas que pueden quedarte las ensaladas y lo bien que sientan. Con una buena base seguro que conseguirás aquello que deseas, un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no hubieras tenido por delante. Joseba Arguiñano nos descubre esta increíble receta fácil de preparar y deliciosa, además de saludable.

Este es el truco de Joseba Arguiñano para hacer una ensalada diferente

@josebaarguinano 🌶️ Si buscas una ensalada diferente, tienes que probar esta ensalada de arroz crispy picante: crujiente, fresca y llena de sabor con un toque picante irresistible. Perfecta como plato principal ligero o para acompañar tus comidas favoritas. 📝 Ingredientes principales 400 g arroz basmati 3 cucharadas salsa sriracha 150 ml salsa de soja 1 pimiento rojo + 1 amarillo 1 calabacín 1 aguacate 150 g edamame cocido Hojas de cilantro y menta Nueces, cebolleta, aceite de oliva, sal y perejil 💡 Consejo: hornea el arroz para conseguir el toque crujiente y mezcla con la vinagreta de cacahuete justo antes de servir para mantener la textura y el sabor al máximo. Receta completa en hogarmania.com ♬ sonido original – Joseba Arguiñano

Hacer una ensalada diferente puede ser una posibilidad, gracias a este cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en estos días que tenemos ganas de aprovechar al máximo este tipo de alimentos. Será el momento de aprovechar al máximo una mezcla de ingredientes que puede dar lugar a un cambio significativo.

Además de esta receta crujiente que nos presenta Joseba podemos optar por una versión más clásica de la ensalada de arroz de toda la vida. Un bocado realmente maravilloso que puede acabar convirtiéndose en nuestro mejor aliado a la hora de hacer una ensalada de túper para el trabajo o para no perder tiempo, dejándola ya hecha.

Ingredientes:

Arroz (del tipo que prefieras)

Tomate

Pepino

Cebolla

Pimientos verde y rojo

Pepinillos

Olivas

Atún

Mostaza

Pimienta negra

Elaboración: