Trabajar con masas de arroz glutinoso pegajosas y bolas de helado que se derriten a temperatura ambiente puede parecer una empresa titánica reservada a pasteleros japoneses expertos. Sin embargo, elaborar mochis de helado caseros no exige artes arcanas, sino un poco de maña con la textura y, sobre todo, perderle el miedo al almidón de maíz. Esa capa exterior tierna, casi sedosa, que envuelve un corazón gélido crea un contraste de temperaturas y texturas sencillamente adictivo que compensa con creces el rato de trabajo en la cocina.

Ingredientes

150 gramos de harina de arroz glutinoso (se consigue en tiendas asiáticas o grandes superficies)

50 gramos de azúcar blanco común

180 mililitros de agua fría

Almidón de maíz o fécula de patata (cantidad generosa para espolvorear la superficie y evitar que se pegue)

400 mililitros de tu helado favorito (el chocolate cremoso o el té matcha funcionan de maravilla)

Cómo hacer mochis de helado paso a paso

Haz pequeñas bolas de helado ayudándote de una cucharilla o un vaciador, colócalas sobre una bandeja forrada con papel de horno y mételas en el congelador durante al menos dos horas para que adquieran firmeza absoluta. Mezcla la harina de arroz glutinoso y el azúcar en un bol apto para microondas hasta que no queden grumos secos. Vierte el agua poco a poco mientras bates con unas varillas manuales hasta obtener una crema líquida, homogénea y libre de grumos. Cubre el bol con film transparente, pélale un par de cortes para que respire y cuécelo en el microondas a potencia media durante un minuto y medio. Saca el recipiente, remueve la mezcla enérgicamente con una espátula de silicona humedecida y vuelve a calentarla en intervalos de treinta segundos, removiendo entre cada pausa, hasta que la masa se vuelva translúcida, elástica y muy pegajosa. Extiende una capa generosa de almidón de maíz sobre la encimera o una tabla limpia y vuelca la masa caliente encima con cuidado de no quemarte. Espolvorea más almidón por la superficie superior y estira la masa con un rodillo hasta dejarla con un grosor uniforme de unos tres milímetros. Corta círculos con la ayuda de un vaso o un molde redondo y retira los restos de masa sobrante con suavidad. Coloca una bola de helado congelada en el centro de cada círculo de masa, une los bordes pellizcándolos por arriba para sellarlos herméticamente y dales forma redondeada con las manos. Envuelve cada pieza en film transparente y devuélvelas al congelador media hora antes de consumir para que recuperen la consistencia perfecta.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto de esta receta reside en la temperatura del helado; si está blando al envolverlo, la masa se deformará y el resultado será un desastre pringoso. Trabaja con rapidez una vez cocinado el arroz glutinoso porque tiende a endurecerse al enfriarse en contacto con el aire. No escatimes en el almidón de maíz para el estirado; actúa como barrera protectora y se elimina con un pincel seco de cocina en cuanto las piezas están cerradas.

Variantes de la receta

Puedes teñir la masa del mochi añadiendo una cucharadita de té matcha en polvo, unas gotas de colorante alimentario o una pizca de cacao puro para conseguir envoltorios de sabores sorprendentes. En cuanto al relleno, el helado clásico de vainilla da paso a opciones más arriesgadas como mango, dulce de leche, café espresso o sorbete de frutos rojos.

Con qué acompañar mochis de helado

Estos pequeños bocados brillan por sí solos como postre estrella tras una comida copiosa, pero se disfrutan todavía más si se presentan acompañados de un cuenco con té verde caliente o una infusión de jengibre. La combinación del contraste térmico con una infusión amarga o especiada redondea la experiencia gastronómica por completo.

Cómo conservar mochis de helado

Guárdalos siempre dentro de un recipiente hermético bien sellado en el congelador para evitar que la capa exterior de arroz absorba olores extraños o se reseque en exceso. Se mantienen en plenas condiciones hasta dos semanas, aunque lo ideal es consumirlos en los primeros siete días para disfrutar de la elasticidad óptima de la masa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 40 minutos (más tiempos de congelación)

Porciones: 10 unidades

Tipo de cocina: Asiática / Fusión casera

Tipo de comida: Postre / Dulce

Calorías totales aproximadas: 1450 kcal (unas 145 kcal por unidad)