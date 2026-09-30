Bizcocho castella: receta japonesa tradicional y esponjosa

Uno de los postres más menos conocidos en occidente es el pastel Castella, llamado Kasutera en Japón; este es uno de esos dulces que sorprenden al paladar con unos pocos ingredientes necesarios para una textura excelente. Solo con huevos, azúcar, harina y miel se crea una textura única muy alejada de los pasteles habituales. Este delicado postre no lleva mantequilla ni aceite y no requiere ningún ingrediente artificial para hornear.

A pesar de que ahora se considera un postre japonés, su historia está ligada a los comerciantes portugueses que llegaron a Japón en el siglo XVI. El secreto está menos en los ingredientes que en el batido de los huevos y en una cocción suave y controlada.

Si te gustan las masas más cremosas y de sabor lácteo, puedes probar también el bizcocho de nata, pero merece la pena preparar alguna vez el castella para descubrir su peculiar textura.

Ingredientes

Para un molde rectangular de unos 20 x 10 cm:

4 huevos grandes a temperatura ambiente

120 g de azúcar

100 g de harina de trigo de repostería

30 g de miel

20 ml de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla, opcional

Una pizca de sal

Cómo hacer bizcocho castella paso a paso

Precalienta el horno a 160 º C, con calor arriba y abajo. Engrasa o cubre con papel vegetal. Disuelve la miel en leche caliente y reserva. Pon en un bol huevos y azúcar. Bate con varillas eléctricas durante unos 8-10 minutos. La mezcla debe aumentar mucho de volumen, aclararse y quedar suficientemente espesa como para que las marcas de las varillas permanezcan unos segundos sobre la superficie. Incorpora poco a poco la mezcla de miel y leche, batiendo a velocidad baja. Tamiza la harina y la sal. Añádelas en dos o tres veces y mezcla suavemente con una espátula mediante movimientos envolventes. Aquí conviene trabajar sin prisas: si eliminamos demasiado aire, el castella perderá buena parte de su característica esponjosidad. Vierte la masa en el molde. Da un par de golpes muy suaves contra la encimera para eliminar las burbujas grandes. Hornea entre 45 y 50 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el centro se mantenga firme. Deja reposar unos minutos, desmolda y envuelve el bizcocho todavía templado con film alimentario. Una vez frío, déjalo reposar varias horas antes de cortarlo.

Trucos para que salga perfecto

La temperatura de los huevos influye bastante. Si están a temperatura ambiente montan mejor y permiten conseguir una masa más estable. También hay que evitar abrir el horno durante la primera parte de la cocción.

Otro detalle marca diferencias: el castella suele estar mejor después de reposar. Envolverlo cuando aún conserva algo de calor ayuda a redistribuir la humedad y consigue esa miga tierna y ligeramente elástica que buscamos.

No esperes exactamente la textura de un bizcocho de avena y yogur. El castella tiene una estructura más delicada y compacta, aunque continúa resultando muy esponjoso.

Variantes de la receta

En Japón pueden encontrarse versiones aromatizadas con té matcha, cacao, azúcar moreno o cítricos. Para preparar un castella de matcha basta con sustituir unos 8-10 gramos de harina por té verde en polvo.

Quienes busquen preparaciones con cereales integrales pueden optar por un bizcocho de avena, cuya miga y sabor son distintos, pero funciona igualmente bien para desayunos y meriendas.

Con qué acompañar el bizcocho castella

Una taza de té verde es probablemente el acompañamiento más tradicional. También combina con café, té negro o una bebida fría. Para convertirlo en un postre más completo puede servirse con fresas, frambuesas, mango o unas cucharadas de yogur natural.

Cómo conservar el bizcocho castella

Guárdalo bien envuelto en film o dentro de un recipiente hermético para evitar que pierda humedad. A temperatura ambiente se conserva aproximadamente 3 o 4 días, siempre que no haga demasiado calor.

También puede congelarse cortado en porciones. De esta manera solo hay que sacar las piezas necesarias y dejarlas descongelar a temperatura ambiente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 45-50 minutos

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos, más reposo

Porciones: 8

Información nutricional: aproximadamente 1.250-1.300 kcal en total; 155-165 kcal por porción

Tipo de cocina: japonesa

Tipo de comida: desayuno, merienda y postre