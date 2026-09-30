Tarta red velvet de Halloween: receta fácil y esponjosa

Llega la noche de brujas y la cocina se llena de risas, chocolate derretido y ganas de experimentar con recetas divertidas que sorprendan a los más pequeños de la casa. Si estás buscando inspiración para triunfar en la merienda sin complicarte la vida con elaboraciones imposibles, puedes echar un vistazo a estas tartas fáciles y originales de Halloween que recogen ideas la mar de vistosas. Hoy nos metemos de lleno en el horno para preparar una tarta de chocolate terrorífica, perfecta para la ocasión, aunque si en casa hay intolerancias alimentarias, siempre viene bien tener a mano alternativas como esta tarta de chocolate sin gluten para Halloween.

Y si prefieres una opción sin horno que se monte en un abrir y cerrar de ojos, la clásica tarta de galleta para Halloween nunca falla en las reuniones familiares.

Ingredientes

250 gramos de harina de repostería

200 gramos de azúcar blanco

10 gramos de cacao puro en polvo

1 cucharadita de bicarbonato sódico

1 pizca de sal fina

2 huevos camperos grandes

120 mililitros de aceite de girasol

240 mililitros de suero de leche obuttermilk

1 cucharadita de vinagre blanco

1 cucharadita de colorante rojo en gel de buena calidad

300 gramos de queso crema untable

150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

150 gramos de azúcar glas

Cómo hacer tarta red velvet paso a paso

Precalentamos el horno a 170 grados con calor abajo y arriba. Engrasamos con mantequilla o ponemos papel de cocina a dos moldes redondos del mismo tamaño. Mezclamos la harina tamizada con el cacao en polvo, la pizca de sal y el bicarbonato. Deben quedar bien mezclados, usa varillas de mano o eléctricas. Batimos en un bol los huevos y el azúcar. La crema resultante de be ser blanquecina y espumosa. Agrega el suero de leche, vinagre, aceite de girasol y el colorante rojo en gel. Bate bien hasta que la crema resultante tenga un color rojo. Combina ambas mezclas, integrando con movimientos suaves y envolventes. Reparte la masa a partes iguales en los dos moldes y hornea 25 minutos. Comprueba el punto metiendo un palillo, debe salir limpio. Saca los bizcochos, deja reposar y enfriar. Para la cobertura, bate mantequilla en pomada con el azúcar glas, consigue una crema homogénea. Integra también el queso crema frío. Ve montando la tarta alternando capas de bizcocho y de crema. Decora el exterior con motivos de halloween.

Trucos para que salga perfecto

Conseguir ese característico color rojo aterciopelado sin que oscurezca por culpa del cacao exige utilizar colorante en gel de alta concentración en lugar de formato líquido. El ácido del vinagre combinado con el bicarbonato provoca una reacción química que aporta una esponjosidad inigualable a la miga, por lo que no debes saltarte este paso ni modificar las proporciones.

Variantes de la receta

Para potenciar la temática de Halloween, puedes simular efectos de sangre utilizando mermelada de frambuesa o fresa ligeramente calentada, dejándola caer de manera estratégica por los bordes superiores de la tarta. Quienes prefieran un toque crujiente pueden añadir trocitos de chocolate negro picado entre las capas de relleno o decorar la superficie con galletas trituradas que simulen tierra oscura de cementerio.

Con qué acompañar tarta red velvet

Este postre combina de maravilla con una infusión suave de frutos rojos o un café recién hecho que contrasta agradablemente con la dulzura de la crema de queso. Si se sirve en una merienda infantil de disfraces, un vaso de leche fría equilibrará perfectamente la densidad y la intensidad de la repostería.

Cómo conservar tarta red velvet

Guarda la tarta en un recipiente hermético o bien cubierta con una campana repostera para evitar que coja olores de la nevera. Se mantiene en perfectas condiciones durante tres o cuatro días a temperatura fresca, mejor meterla en el frigorífico y sacarla veinte minutos antes de consumirla para que recupere su textura tierna.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos (más tiempo de enfriado)

Porciones: 8 raciones

Información nutricional: 380 kcal por porción

Tipo de cocina: Repostería casera y creativa

Tipo de comida: Meriendas y postres festivos