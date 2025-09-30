Tartas de Halloween: recetas fáciles y originales para sorprender

Halloween 2024 ya ha llegado. Con estas 3 tartas fáciles y originales podremos crear unos postres terroríficos que se convertirán en los protagonistas indiscutibles de cualquier mesa de celebración. Estas recetas de tartas de Halloween originales son perfectas como parte de la merienda o como postre del 31 de octubre, y son una manera deliciosa y divertida de mantener la atmósfera “tenebrosa” de este día tan especial, esperado por niños y adultos.

Se pueden improvisar tartas con productos ya elaborados, como la tarta ciempiés (con donettes, chupachups y caramelos), hacerla completa como la tarta de telaraña, o utilizar un bizcocho como base y enfocarse en la decoración, como en la tarta con fantasmas.

Ingredientes:

2 paquetes de donettes (de chocolate y nevados)

1 bizcocho de vainilla

2 chupachups pequeños

Caramelos de colores

100 gramos de chocolate negro

200 gramos de galletas de chocolate

350 gramos de queso crema

500 ml de nata

1 kilo de azúcar glas

120 ml de leche

500 gramos de mantequilla

130 gramos de azúcar

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 cucharaditas de especia de calabaza

Colorante alimentario color naranja

Caramelos con forma de calabazas

Malvaviscos de fantasmas

1 ½ taza de chips de chocolate

Cómo preparar estas tartas de Halloween originales:

Tarta ciempiés

Cortar los donettes por la mitad y alternar los colores al colocarlos en fila; usar los caramelos de colores para simular las patas y colocar dos iguales en el primer donette como ojos. Poner los chupachups como antenas.

Tarta de telaraña

Triturar las galletas de chocolate y mezclar con 100 g de mantequilla y 30 g de azúcar; extender en la base de un molde previamente engrasado. Calentar 125 ml de nata con el chocolate troceado, mezclar bien y reservar. Batir el queso crema y agregar 125 ml de nata y 100 g de azúcar hasta obtener mezcla homogénea; rellenar y hornear 35 minutos a 160°C. Cubrir con la mezcla de chocolate y hacer las líneas de la telaraña con un lápiz de silicona, dejando al descubierto el relleno blanco.

Tarta con fantasmas

Batir 400 g de mantequilla con 500 g de azúcar glas; agregar leche, vainilla, especia de calabaza y el resto del azúcar glas. Añadir colorante hasta que la mezcla adquiera color naranja. Calentar 250 ml de nata, añadir los chips de chocolate y dejar reposar; batir despacio. Cubrir un bizcocho de tarta con la crema color calabaza y encima la crema de chocolate; decorar con malvaviscos y caramelos de calabaza.

Complementa tu fiesta:

Información nutricional: 16.330 kcal en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Dulces Halloween

Elige y prepara una o más de estas tartas de Halloween originales y disfruta de esta original fiesta que se ha convertido en una divertida antesala de las celebraciones navideñas.