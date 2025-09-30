Recetas de postres

Tartas de Halloween: recetas fáciles y originales para sorprender

Anota las recetas de estas tartas fáciles y originales para Halloween 2024. Seguro que vas a sorprender a todos con ellas.

Postres terroríficos y deliciosos

Postres fáciles para Halloween

Bizcocho de calabaza y chocolate

Halloween 2024 ya ha llegado. Con estas 3 tartas fáciles y originales podremos crear unos postres terroríficos que se convertirán en los protagonistas indiscutibles de cualquier mesa de celebración. Estas recetas de tartas de Halloween originales son perfectas como parte de la merienda o como postre del 31 de octubre, y son una manera deliciosa y divertida de mantener la atmósfera “tenebrosa” de este día tan especial, esperado por niños y adultos.

Se pueden improvisar tartas con productos ya elaborados, como la tarta ciempiés (con donettes, chupachups y caramelos), hacerla completa como la tarta de telaraña, o utilizar un bizcocho como base y enfocarse en la decoración, como en la tarta con fantasmas.

Ingredientes:

  • 2 paquetes de donettes (de chocolate y nevados)
  • 1 bizcocho de vainilla
  • 2 chupachups pequeños
  • Caramelos de colores
  • 100 gramos de chocolate negro
  • 200 gramos de galletas de chocolate
  • 350 gramos de queso crema
  • 500 ml de nata
  • 1 kilo de azúcar glas
  • 120 ml de leche
  • 500 gramos de mantequilla
  • 130 gramos de azúcar
  • 2 cucharaditas de extracto de vainilla
  • 2 cucharaditas de especia de calabaza
  • Colorante alimentario color naranja
  • Caramelos con forma de calabazas
  • Malvaviscos de fantasmas
  • 1 ½ taza de chips de chocolate

    Cómo preparar estas tartas de Halloween originales:

    Tarta ciempiés

    1. Cortar los donettes por la mitad y alternar los colores al colocarlos en fila; usar los caramelos de colores para simular las patas y colocar dos iguales en el primer donette como ojos.
    2. Poner los chupachups como antenas.

    Tarta de telaraña

    1. Triturar las galletas de chocolate y mezclar con 100 g de mantequilla y 30 g de azúcar; extender en la base de un molde previamente engrasado.
    2. Calentar 125 ml de nata con el chocolate troceado, mezclar bien y reservar.
    3. Batir el queso crema y agregar 125 ml de nata y 100 g de azúcar hasta obtener mezcla homogénea; rellenar y hornear 35 minutos a 160°C.
    4. Cubrir con la mezcla de chocolate y hacer las líneas de la telaraña con un lápiz de silicona, dejando al descubierto el relleno blanco.

    Tarta con fantasmas

    1. Batir 400 g de mantequilla con 500 g de azúcar glas; agregar leche, vainilla, especia de calabaza y el resto del azúcar glas.
    2. Añadir colorante hasta que la mezcla adquiera color naranja.
    3. Calentar 250 ml de nata, añadir los chips de chocolate y dejar reposar; batir despacio.
    4. Cubrir un bizcocho de tarta con la crema color calabaza y encima la crema de chocolate; decorar con malvaviscos y caramelos de calabaza.

    Complementa tu fiesta:

    Información nutricional: 16.330 kcal en total
    Tipo de cocina: Mediterránea
    Tipo de comida: Dulces Halloween

    Elige y prepara una o más de estas tartas de Halloween originales y disfruta de esta original fiesta que se ha convertido en una divertida antesala de las celebraciones navideñas.

