Un postre de Halloween no necesita horno ni horas de cocina. Esta guía reúne 10 postres de Halloween fáciles y sin horno, muchos de ellos fríos, que se montan en pocos minutos con galletas, chocolate, yogur y golosinas. Son recetas sencillas para hacer con niños y quedan genial en la mesa de una fiesta de Halloween 2026: tumbas de chocolate, sombreros de bruja, huesos, arañas, fantasmas, momias y más.

Cada receta incluye ingredientes y pasos, así que puedes elegir una o montar una mesa de postres con temática de Halloween completa. Si quieres más ideas, aquí tienes nuestras recetas de Halloween para niños, los dulces caseros de Halloween y, para completar la cena, unas recetas saladas terroríficas o un menú completo para la cena de Halloween.

Postres de Halloween sin horno: resumen rápido

Tumbas de chocolate: postre frío en vasitos, 15 minutos más nevera.

Sombreros de bruja: 20 minutos más nevera.

Huesos de chocolate blanco: 15 minutos.

Arañas de galleta: 15 minutos.

Fantasmas de plátano: postre helado, 15 minutos más congelador.

Momias de galleta: 10 minutos.

Bolitas monstruo: 25 minutos más nevera.

Natillas telaraña: postre frío, 10 minutos.

Calabazas de mandarina: postre saludable, 5 minutos.

Palomitas de calabaza: 15 minutos.

Recetas de postres de Halloween fáciles paso a paso

1. Tumbas de chocolate

El clásico entre los postres fríos de Halloween: vasitos con «tierra» de galleta, yogur de chocolate y una lápida con su RIP.

Ingredientes (6 vasitos):

12 galletas de chocolate con crema (200 g aprox.). También puedes usar galletas de chocolate negro

2 yogures de chocolate (250 g aprox.)

6 galletas rectangulares o trozos de chocolate en tableta para las lápidas

30 g de chocolate blanco para escribir

Preparación:

Tritura las galletas hasta obtener una «tierra» fina. En cada vasito pon una capa de galleta triturada, otra de yogur y termina con galleta. Derrite el chocolate blanco en el microondas, en tandas de 20 segundos, y escribe «RIP» en las lápidas con un palillo o una manga pequeña. Entierra una lápida en cada vasito y refrigera 30 minutos antes de servir.

2. Sombreros de bruja

Un postre de Halloween para niños que se decora solo: conos de helado rellenos de golosinas y bañados en chocolate.

Ingredientes (4 sombreros):

4 conos de helado

4 galletas redondas grandes para el ala del sombrero

2 galletas trituradas

Caramelos pequeños de Halloween, gominolas y otras golosinas terroríficas

200 g de chocolate negro o con leche (2 tabletas)

Preparación:

Derrite el chocolate al baño maría o en el microondas. Rellena los conos con la galleta triturada y las golosinas. Unta el borde abierto de cada cono con chocolate y pégalo sobre una galleta redonda. Esa galleta será el ala del sombrero. Déjalos 5 minutos en la nevera para que el chocolate de la base se fije. Dale la vuelta y cubre el cono con el chocolate restante con una cuchara o un pincel de cocina. Refrigera 20 minutos hasta que endurezca y decora con gominolas.

3. Huesos de chocolate blanco

Una forma más rápida de conseguir unos huesos terroríficos, sin batir ni hornear merengue.

Ingredientes (10 huesos):

10 palitos salados tipo pretzel

150 g de chocolate blanco

40 mini malvaviscos

Preparación:

Derrite el chocolate blanco en el microondas, en tandas de 20 segundos, removiendo entre una y otra. Baña cada palito con chocolate y colócalo sobre papel de horno. Pega dos mini malvaviscos en cada extremo usando un poco de chocolate como pegamento. Deja que cuajen 15 minutos en la nevera.

4. Arañas de galleta

Ingredientes (8 arañas):

8 galletas de chocolate con crema

Regaliz negro fino, cortado en trozos de unos 5 cm (8 por galleta)

16 ojos de azúcar o chocolate blanco derretido y pepitas de chocolate

Preparación:

Abre cada galleta con cuidado y deja la crema en una de las mitades. Coloca cuatro patas de regaliz a cada lado, apoyadas sobre la crema. Cierra la galleta con la otra mitad. Pega dos ojos en la parte superior con un poco de chocolate blanco derretido.

5. Fantasmas de plátano

Un postre helado de Halloween con fruta, ideal si quieres algo más ligero.

Ingredientes (6 fantasmas):

3 plátanos maduros pero firmes

6 palos de piruleta o de brocheta corta

150 g de chocolate blanco

Pepitas de chocolate negro para los ojos y la boca

Preparación:

Pela los plátanos y córtalos por la mitad. Clava un palo en la parte cortada de cada mitad y congélalos 1 hora sobre papel de horno. Derrite el chocolate blanco y baña cada plátano con una cuchara. Coloca las pepitas de chocolate antes de que cuaje y vuelve a congelar 15 minutos.

Se recomienda tomarlos el mismo día, porque el plátano se oscurece.

6. Momias de galleta

Ingredientes (12 momias):

12 galletas rectangulares de vainilla

150 g de chocolate blanco

24 ojos de azúcar

Preparación:

Coloca las galletas sobre papel de horno. Derrite el chocolate y pásalo en zigzag sobre cada galleta, como si fueran vendas, dejando un hueco para la cara. Pega los ojos antes de que el chocolate se endurezca. Deja reposar 10 minutos en la nevera.

7. Bolitas monstruo

Un postre sin horno para fiestas con forma de cake pop, perfecto para decorar con niños.

Ingredientes (14 unidades):

200 g de galletas de chocolate con crema, trituradas

100 g de queso crema

200 g de chocolate blanco

Colorante alimentario liposoluble (en polvo o gel apto para chocolate) verde y naranja

14 palos de piruleta y ojos de azúcar

Preparación:

Mezcla la galleta triturada con el queso crema hasta obtener una masa moldeable. Forma bolitas, clava un palo en cada una y refrigera 30 minutos. Derrite el chocolate blanco y tiñe una parte de verde y otra de naranja. El colorante tiene que ser apto para chocolate, porque el normal lo corta. Baña las bolitas, pega los ojos y deja que cuajen.

8. Natillas telaraña

Ingredientes (6 vasitos):

6 natillas (compradas o caseras)

50 g de chocolate negro derretido o sirope de chocolate

6 arañas de gominola (opcional)

Preparación:

Sirve las natillas en vasitos y alisa la superficie. Dibuja círculos concéntricos de chocolate sobre cada una. Con un palillo, arrastra desde el centro hacia el borde en 4 o 6 líneas para formar la telaraña. Coloca una araña de gominola encima y mantén en la nevera hasta servir.

9. Calabazas de mandarina

La opción más ligera de la mesa: fruta y poco más.

Ingredientes (8 calabazas):

8 mandarinas pequeñas

Un tallo de apio

Preparación:

Pela las mandarinas y retira los hilos blancos. Corta el apio en trocitos de 2 cm y clávalos arriba, a modo de rabito.

10. Palomitas de calabaza

Ingredientes:

100 g de palomitas ya hechas (sin sal)

150 g de chocolate blanco

Colorante liposoluble naranja y gominolas de Halloween

Preparación:

Derrite el chocolate blanco y tíñelo de naranja con el colorante. Mezcla las palomitas con el chocolate hasta cubrirlas. Extiende sobre papel de horno, añade las gominolas y deja cuajar 15 minutos.

Más postres de Halloween sin horno

Si quieres ampliar la mesa de postres, aquí tienes otras ideas de la casa:

Trucos para que los postres de Halloween sin horno salgan perfectos

Derrite el chocolate a poca potencia. En el microondas, en tandas de 20 segundos y removiendo, para que no se queme. Si usas chocolate blanco, sé aún más cuidadoso: se estropea antes.

En el microondas, en tandas de 20 segundos y removiendo, para que no se queme. Si usas chocolate blanco, sé aún más cuidadoso: se estropea antes. Usa colorante liposoluble. El colorante normal, que lleva agua, corta el chocolate y lo vuelve granuloso.

El colorante normal, que lleva agua, corta el chocolate y lo vuelve granuloso. Deja enfriar antes de decorar. Las bases frías y firmes aguantan mejor el chocolate y las golosinas.

Las bases frías y firmes aguantan mejor el chocolate y las golosinas. Prepara con antelación. Las tumbas, las natillas y las bolitas aguantan 24 horas en la nevera. Decora con golosinas justo antes de servir.

Las tumbas, las natillas y las bolitas aguantan en la nevera. Decora con golosinas justo antes de servir. Cuidado con los más pequeños. Los palos y las piezas pequeñas, como los ojos de azúcar, requieren supervisión de un adulto. Revisa también el etiquetado de alérgenos en golosinas y chocolate.

Ideas de decoración creativa y terrorífica

Transforma tus postres y galletas decoradas para Halloween en auténticas criaturas del más allá. Usa glaseado negro, naranja o violeta para crear murciélagos, calabazas o fantasmas. Para una mesa con temática de Halloween, juega con los colores (negro, naranja y morado), sirve en vasitos y bandejas oscuras y pon etiquetas con nombres terroríficos como «tierra de cementerio» o «huesos de esqueleto».

Completa la mesa de Halloween

Preguntas frecuentes sobre postres de Halloween

¿Qué postres de Halloween se pueden hacer sin horno?

Casi todos los de montaje: tumbas de chocolate, sombreros de bruja, huesos de chocolate blanco, arañas de galleta, fantasmas de plátano, momias de galleta o natillas con telaraña. Se resuelven con galletas, chocolate, yogur y golosinas, sin encender el horno.

¿Qué postres de Halloween son fáciles para hacer con niños?

Los que no necesitan fuego ni utensilios complicados: las tumbas de chocolate, las arañas de galleta y las momias. Los niños pueden triturar galletas, montar capas y pegar ojos o golosinas. El adulto se encarga de derretir el chocolate.

¿Qué postres fríos de Halloween puedo preparar?

Las tumbas de chocolate y las natillas telaraña se sirven frías desde la nevera, y los fantasmas de plátano, desde el congelador.

¿Se pueden preparar con antelación?

Sí. Las tumbas, las natillas y las bolitas monstruo se pueden dejar listas el día anterior. Los fantasmas de plátano es mejor tomarlos el mismo día.

¿Cuál es el postre de Halloween más rápido?

Las calabazas de mandarina, que se hacen en 5 minutos, o las momias de galleta, en unos 10 minutos.

Tiempo de preparación: entre 5 y 30 minutos por receta (más reposo en nevera en algunos casos)

Raciones: entre 4 y 14 unidades por receta

Tipo de cocina: Creativa / temática

Tipo de comida: Postres para Halloween sin horno