Recetas de Halloween para niños: fáciles y divertidas

Halloween se ha convertido en una de las celebraciones favoritas de los peques. Disfraces, calabazas, decoración terrorífica y, cómo no, la comida con formas espeluznantes que tanto les divierte. Lo mejor de todo es que no hace falta complicarse en la cocina: con unos pocos ingredientes y un poco de imaginación, puedes preparar recetas de Halloween sencillas, rápidas y pensadas especialmente para niños.

Las 3 Recetas de Halloween más fáciles para niños

En esta guía encontrarás tres recetas fáciles y divertidas que siempre triunfan en las fiestas infantiles: sándwiches en forma de fantasmas, las famosas salchichas momia y unas galletas dedos de bruja que son todo un clásico de estas fechas.

Cómo hacer sándwiches de fantasmas terroríficos

Una receta ideal para empezar es la de los sándwiches de fantasmas, ya que no necesita horno ni complicaciones. Solo con pan de molde, queso y un poco de imaginación conseguirás unos bocadillos que parecen sacados de una película de miedo.

Además, los niños pueden ayudarte a cortar el pan con moldes de galletas en forma de fantasma y a decorar con ojos de aceituna o trocitos de tomate. Rápidos, divertidos y con cero complicación.

Aquí tienes el paso a paso completo: sándwiches terroríficos para Halloween

Receta de salchichas momia: ¡un clásico de la fiesta!

Las salchichas momia son, sin duda, uno de los platos estrella en cualquier fiesta de Halloween. Su secreto está en envolver cada salchicha con tiras de hojaldre, dejando un hueco para los “ojos” que se suelen hacer con mostaza o ketchup. Al hornearlas, el hojaldre se hincha y queda con aspecto de vendas de momia: ¡terroríficamente deliciosas!

Lo mejor es que gustan tanto a niños como a adultos, por lo que nunca sobran. Y si usas mini salchichas, quedan aún más divertidas y fáciles de comer con las manos.

Aprende aquí cómo hacer salchichas momia

Galletas de dedos de bruja: la receta más icónica

Si hay una receta que no puede faltar en una mesa de Halloween, son las galletas dedos de bruja. Se elaboran con masa de galleta, dándoles forma alargada como un dedo humano. Para que sean más realistas, se marca la forma de los nudillos con un cuchillo y se coloca una almendra como si fuera la uña.

El resultado es impactante: parecen dedos recién cortados, pero están riquísimos. Perfectos para sorprender a los invitados y para que los peques disfruten con la parte más divertida de Halloween.

Descubre la receta de galletas dedos de bruja

Más ideas y postres de Halloween para niños

Estas tres recetas son un buen punto de partida para organizar una fiesta casera de Halloween. Pero si quieres ir más allá, hay muchísimas opciones igual de fáciles y originales: bizcochos con forma de calabaza, cupcakes monstruosos o galletas decoradas con azúcar glas.

En nuestra web encontrarás aún más propuestas con todo lo que necesitas para montar una mesa dulce que dejará a todos con la boca abierta:

Con estas ideas, tendrás el menú perfecto para que los niños se diviertan y disfruten de una noche mágica, llena de sustos, dulces y mucha imaginación.