Merienda de Halloween saludable: snacks, frutas y recetas ligeras para niños y adultos
Meriendas veganas y saludables para Halloween divertidas y nutritivas. Te dejamos aquí el paso a paso de estas ideas.
Aperitivos para Halloween
Desayunos de Halloween
Menú completo para la cena de Halloween
Halloween no tiene por qué ser sinónimo de azúcar y dulces procesados. Con un poco de imaginación, se puede preparar una merienda divertida, colorida y nutritiva, perfecta para celebrar sin perder de vista la salud. Tanto los niños como los adultos pueden disfrutar de platos temáticos llenos de sabor y creatividad, sin necesidad de recurrir a los clásicos caramelos.
Aquí encontrarás ideas fáciles para sorprender en casa: snacks salados, frutas disfrazadas y pequeños caprichos dulces que mantendrán el espíritu de la fiesta sin excesos.
Snacks salados para una merienda “terroríficamente” ligera
Para empezar, nada mejor que unos bocados crujientes y fáciles de preparar. Puedes combinar ingredientes naturales con un toque de ingenio para que cada plato parezca salido de una película de miedo.
Momias de pan integral
Corta rebanadas de pan integral y úntalas con hummus o tomate triturado. Coloca tiras de pimiento o calabacín a modo de vendas y dos aceitunas negras para los ojos. Quedan tan graciosas que desaparecerán en segundos.
Fantasmas de garbanzos
Tritura garbanzos cocidos con un chorrito de limón, ajo y aceite de oliva para hacer un hummus casero.
A continuación, sirve en pequeños cuencos y decora con trozos de aceituna formando caras de fantasmas. Acompaña con palitos de zanahoria o pepino para “mojar”.
Escobas de bruja
Corta tiras finas de queso vegano o bajo en grasa y sujétalas a una ramita de pan integral (tipo colines o picos). Parecerán pequeñas escobas listas para volar. Son perfectas como picoteo y encantan a los más pequeños.
Frutas divertidas y dulces naturales
Las frutas son una alternativa perfecta a las chucherías, sobre todo si se presentan de forma original. Además, su colorido combina perfectamente con el ambiente de Halloween.
Mandarinas calabaza
Pela las mandarinas y coloca un pequeño trocito de apio o pepino en el centro, simulando el tallo de una calabaza.
Plátanos fantasma
Corta los plátanos por la mitad y decora con pepitas de chocolate o pasas para formar los ojos y la boca. Mételos unos minutos en el congelador y tendrás un postre saludable con textura de helado.
Manzanas monstruosas
Corta una manzana en gajos gruesos, úntalos con crema de cacahuete y coloca almendras o semillas para simular dientes. Si añades una rodaja de fresa, parecerán bocas con lengua.
Dulces ligeros para terminar
Si quieres un cierre dulce pero saludable, apuesta por preparaciones caseras sin azúcar añadido:
Presentación que conquista
Coloca las frutas y snacks en platos oscuros, usa servilletas naranjas y acompaña con velas o calabazas pequeñas. Añadir nombres “terroríficos” a los platos hará que los niños se entusiasmen aún más.
Tiempo de preparación
Entre 20 y 30 minutos, dependiendo de las recetas.
Tiempo de cocción
De 0 a 15 minutos (solo algunas preparaciones horneadas).
Porciones
Ideal para 4 a 6 personas.
Información nutricional
Fuente de fibra, vitaminas y energía natural. Baja en grasas saturadas y sin azúcares refinados.
Tipo de cocina
Saludable y temática, inspirada en Halloween con ingredientes frescos.
Tipo de comida
Merienda o tentempié festivo, ideal para niños, adultos y celebraciones familiares.