Merienda de Halloween saludable: snacks, frutas y recetas ligeras para niños y adultos

Halloween no tiene por qué ser sinónimo de azúcar y dulces procesados. Con un poco de imaginación, se puede preparar una merienda divertida, colorida y nutritiva, perfecta para celebrar sin perder de vista la salud. Tanto los niños como los adultos pueden disfrutar de platos temáticos llenos de sabor y creatividad, sin necesidad de recurrir a los clásicos caramelos.

Aquí encontrarás ideas fáciles para sorprender en casa: snacks salados, frutas disfrazadas y pequeños caprichos dulces que mantendrán el espíritu de la fiesta sin excesos.

Snacks salados para una merienda “terroríficamente” ligera

Para empezar, nada mejor que unos bocados crujientes y fáciles de preparar. Puedes combinar ingredientes naturales con un toque de ingenio para que cada plato parezca salido de una película de miedo.

Momias de pan integral

Corta rebanadas de pan integral y úntalas con hummus o tomate triturado. Coloca tiras de pimiento o calabacín a modo de vendas y dos aceitunas negras para los ojos. Quedan tan graciosas que desaparecerán en segundos.

Fantasmas de garbanzos

Tritura garbanzos cocidos con un chorrito de limón, ajo y aceite de oliva para hacer un hummus casero.

A continuación, sirve en pequeños cuencos y decora con trozos de aceituna formando caras de fantasmas. Acompaña con palitos de zanahoria o pepino para “mojar”.

Escobas de bruja

Corta tiras finas de queso vegano o bajo en grasa y sujétalas a una ramita de pan integral (tipo colines o picos). Parecerán pequeñas escobas listas para volar. Son perfectas como picoteo y encantan a los más pequeños.

Frutas divertidas y dulces naturales

Las frutas son una alternativa perfecta a las chucherías, sobre todo si se presentan de forma original. Además, su colorido combina perfectamente con el ambiente de Halloween.

Mandarinas calabaza

Pela las mandarinas y coloca un pequeño trocito de apio o pepino en el centro, simulando el tallo de una calabaza.

Plátanos fantasma

Corta los plátanos por la mitad y decora con pepitas de chocolate o pasas para formar los ojos y la boca. Mételos unos minutos en el congelador y tendrás un postre saludable con textura de helado.

Manzanas monstruosas

Corta una manzana en gajos gruesos, úntalos con crema de cacahuete y coloca almendras o semillas para simular dientes. Si añades una rodaja de fresa, parecerán bocas con lengua.

Dulces ligeros para terminar

Si quieres un cierre dulce pero saludable, apuesta por preparaciones caseras sin azúcar añadido:

Trufas energéticas de avena, dátiles y cacao puro. Se hacen en minutos y pueden decorarse con coco o semillas.

Galletas de calabaza con harina integral y canela: suaves, aromáticas y con el color perfecto para la ocasión.

Brochetas de frutas con uvas, fresas y trozos de melón: fáciles de servir y con un efecto visual encantador.