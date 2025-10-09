Halloween

Dulces para Halloween caseros: recetas fáciles, originales y espeluznantes

Francisco María
Dulces caseros veganos para Halloween fáciles y deliciosos. Te contamos aquí los pasos para la receta.

Halloween es la excusa perfecta para dejar volar la imaginación en la cocina. No hace falta ser un experto para preparar dulces divertidos y con un toque “terrorífico”. Con ingredientes sencillos y un poco de creatividad, puedes llenar la mesa de postres que sorprendan tanto por su aspecto como por su sabor.

Ya sea para una merienda familiar o una fiesta con amigos, estos dulces caseros de Halloween son fáciles, económicos y sobre todo, muy entretenidos de hacer. Lo mejor es que puedes adaptarlos a cualquier edad o gusto: desde opciones saludables hasta postres más golosos.

Cupcakes monstruosos

Comienza con una base de cupcakes de vainilla o chocolate, y convierte cada uno en una pequeña criatura espeluznante. Decóralos con crema de mantequilla o nata vegetal teñida con colorante verde, naranja o morado. Después, añade ojos comestibles, trozos de galleta o virutas de colores para darles personalidad.

Usar una manga pastelera ayuda a crear formas divertidas: picos, espirales o “tentáculos” de monstruo. Son perfectos para hacer con niños, que se lo pasarán en grande decorando sus propias creaciones.

Trufas de calabaza y cacao

Estas trufas son un clásico de la temporada: dulces, suaves y llenas de sabor otoñal. Mezcla puré de calabaza cocida con galletas trituradas o avena, un poco de cacao puro, canela y una cucharadita de sirope de agave o miel.

Forma bolitas pequeñas y pásalas por coco rallado o cacao. Después, déjalas reposar en la nevera un par de horas. El resultado: bocaditos con un color naranja precioso, aroma a especias y textura cremosa.

Galletas fantasma

Con una masa básica de mantequilla (o margarina vegetal), azúcar y harina, puedes crear tus propias galletas fantasmales. Usa moldes con forma de murciélago, calabaza o fantasma y hornéalas 10-12 minutos.Galletas caseras

Cuando se enfríen, decóralas con azúcar glas blanco o chocolate negro derretido. Si dibujas las caras con un palillo fino o con pepitas de chocolate, conseguirás un efecto adorable y terrorífico a la vez.

Arañas de brownie

Haz tu receta favorita de brownie y córtalo en pequeños cuadrados. Con unas tiras de regaliz negro como patas y caramelos redondos como ojos, tendrás unas arañitas dulces irresistibles. Se preparan en minutos y son un éxito asegurado en cualquier mesa de Halloween.

Más que una fiesta de disfraces, Halloween puede ser una celebración creativa en la cocina. No se trata solo de hacer postres bonitos, sino de compartir un momento divertido con quienes más quieres. Lo importante es disfrutar del proceso… y relamerse al final.

Tiempo de preparación

Entre 30 y 45 minutos, según el dulce elegido.

Tiempo de cocción

De 10 a 20 minutos por tanda.

Porciones

Rinde entre 20 y 25 unidades pequeñas.

Información nutricional

Aproximadamente 110 kcal por porción, fuente de energía rápida y sabor festivo.

Tipo de cocina

Casera y temática, inspirada en Halloween y en los sabores del otoño.

Tipo de comida

Postre o merienda festiva, ideal para compartir con familia y amigos.

