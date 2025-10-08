Galletas Oreo de Halloween: la receta más divertida y fácil para preparar en casa

Las galletas Oreo son un clásico irresistible, pero en Halloween merecen transformarse en algo especial: coloridas, crujientes y con ese aire misterioso que gusta tanto a niños como a adultos. Esta versión casera de galletas no requiere experiencia previa en repostería, solo un poco de paciencia y ganas de divertirse en la cocina.

Ingredientes (para unas 20 galletas)

20 galletas Oreo clásicas

200 gramos de chocolate blanco para fundir

Colorante alimentario naranja y morado (en gel o en polvo)

30 gramos de manteca de cacao o aceite de coco (opcional, para aligerar el chocolate)

Sprinkles o decoraciones comestibles con motivos de Halloween (ojos de azúcar, calabazas, murciélagos, etc.)

Palitos de brocheta o de cake pop, si quieres convertirlas en piruletas

Preparación paso a paso

Prepara el espacio de trabajo.

Coloca papel de horno sobre una bandeja amplia. Si vas a hacer “Oreo pops”, abre con cuidado cada galleta, introduce el palito en el centro del relleno y vuelve a cerrarla presionando suavemente para que no se rompa. Funde el chocolate blanco.

Trocea el chocolate y derrítelo al baño maría o en el microondas en intervalos cortos, removiendo cada vez para evitar que se queme. Cuando esté completamente líquido, añade la manteca de cacao o el aceite de coco para darle una textura más fluida y brillante. Tiñe el chocolate.

Divide el chocolate fundido en dos recipientes. En uno añade colorante naranja y en el otro, morado. Mezcla hasta obtener un tono uniforme y vibrante. Cubre las Oreo.

Sumerge cada galleta en el chocolate teñido y deja escurrir el exceso. Colócalas sobre la bandeja forrada para que se enfríen sin pegarse. Decora mientras el chocolate sigue blando.

Este es el momento más divertido. Añade los ojitos, o las figuras pequeñas de azúcar antes de que el chocolate se endurezca. También puedes usar un poco de chocolate negro derretido para dibujar líneas o telarañas con ayuda de una manga pastelera o una cucharilla. Deja enfriar.

Guarda la bandeja en el frigorífico durante unos veinte minutos o hasta que el chocolate esté completamente firme. Presentación final.

Coloca las galletas en una fuente o preséntalas en bolsitas transparentes con cintas naranjas o negras. Son ideales para fiestas, para regalar o simplemente para disfrutar en casa durante la noche más mágica del año.

Consejos y variaciones

Si prefieres un sabor menos dulce, sustituye parte del chocolate blanco por chocolate con leche o negro. También puedes usar Oreo de vainilla o las versiones especiales de Halloween que ya vienen con relleno naranja. Unas gotas de extracto de vainilla o de almendra realzan el aroma del chocolate. Y si hay alguien con intolerancia al gluten, existen galletas tipo Oreo sin gluten que funcionan igual de bien.

Valor nutricional aproximado

Esta receta completa, que rinde unas veinte galletas decoradas, aporta en total unas 4.350 calorías. Cada unidad ronda las 217 calorías, con una media de 12,5 gramos de grasa, 23,5 gramos de hidratos de carbono, 18,5 gramos de azúcares y algo más de 2 gramos de proteínas. Son un capricho dulce, perfecto para compartir en pequeñas porciones.

Estas Galletas Oreo de Halloween combinan lo mejor de la repostería casera con un toque creativo y festivo. Crujientes por fuera, dulces por dentro y con una presentación que llama la atención, se convierten en el acompañamiento ideal para una merienda temática o una mesa dulce decorada con motivos otoñales.