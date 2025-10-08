Postres veganos para Halloween 2025: dulces sin culpa y llenos de sabor

Halloween es esa época del año en la que el olor a calabaza, canela y chocolate se mezcla con risas, disfraces y luces naranjas. En medio de ese ambiente festivo, la cocina vegana ha encontrado su espacio, demostrando que se puede disfrutar de postres deliciosos sin usar huevo, leche ni mantequilla. Cada vez más personas buscan opciones dulces que sean más ligeras, sostenibles y aptas para todos, sin renunciar al sabor ni a la diversión.

Lo mejor es que preparar dulces veganos es mucho más fácil de lo que parece: los ingredientes se consiguen en cualquier supermercado, y los resultados son tan sabrosos que nadie echará de menos las versiones tradicionales. Si este Halloween quieres disfrutar de dulces sin ingredientes de origen animal, prueba estos postres veganos fáciles, rápidos y llenos de sabor otoñal.

Brownies de calabaza y cacao

Una receta que combina dos sabores perfectos para el otoño: el cacao intenso y la calabaza asada. Estos brownies quedan húmedos, tiernos y con una textura irresistible. No llevan huevo ni mantequilla, y su dulzor proviene del sirope de agave o arce. Para darles un toque tenebroso, decóralos con telarañas de chocolate fundido o un poco de azúcar glas simulando la escarcha nocturna.

Tiempo: 35 min

Ingredientes: calabaza, cacao, harina, sirope