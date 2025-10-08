Recetas veganas de Halloween: ideas originales y fáciles para una fiesta terroríficamente sana

Halloween ya no es solo cosa de disfraces y calabazas talladas. Cada vez más personas lo celebran en casa, reuniendo a amigos o familia alrededor de una mesa llena de colores, risas… y buena comida. En los últimos años, la cocina vegana ha ganado protagonismo también en estas fechas, demostrando que se puede disfrutar de un banquete divertido y sabroso sin usar productos de origen animal.

Con ingredientes sencillos puedes preparar recetas tan originales como saludables. No hay que ser un experto ni pasar horas en la cocina: solo hace falta un poco de imaginación. Tanto si organizas una cena temática como una merienda con niños, estas ideas te encantarán. Toma nota de estas recetas veganas de Halloween dulces y saladas para sorprender a todos.

Recetas veganas saladas para Halloween

Estas recetas son perfectas para cenas temáticas o picoteos informales. Además de ser 100 % vegetales, resultan tan vistosas que atraerán todas las miradas de la fiesta.

Dedos de bruja veganos

Un clásico que nunca falla. Corta zanahorias delgadas o usa salchichas vegetales, envuélvelas en tiras de masa quebrada y coloca una almendra en la punta para simular la uña. Hornea hasta que se doren y acompaña con salsa de tomate “sangrienta”.

Tiempo: 25 min