Recetas veganas de Halloween: ideas originales y fáciles para una fiesta terroríficamente sana
Recetas veganas de Halloween fáciles y deliciosas para sorprender a todos. Te dejamos aquí algunas ideas muy interesantes.
5 aperitivos para Halloween
Golosinas de cerebro para Halloween
Galletas de cerebro para Halloween
Halloween ya no es solo cosa de disfraces y calabazas talladas. Cada vez más personas lo celebran en casa, reuniendo a amigos o familia alrededor de una mesa llena de colores, risas… y buena comida. En los últimos años, la cocina vegana ha ganado protagonismo también en estas fechas, demostrando que se puede disfrutar de un banquete divertido y sabroso sin usar productos de origen animal.
Con ingredientes sencillos puedes preparar recetas tan originales como saludables. No hay que ser un experto ni pasar horas en la cocina: solo hace falta un poco de imaginación. Tanto si organizas una cena temática como una merienda con niños, estas ideas te encantarán. Toma nota de estas recetas veganas de Halloween dulces y saladas para sorprender a todos.
Recetas veganas saladas para Halloween
Estas recetas son perfectas para cenas temáticas o picoteos informales. Además de ser 100 % vegetales, resultan tan vistosas que atraerán todas las miradas de la fiesta.
Dedos de bruja veganos
Un clásico que nunca falla. Corta zanahorias delgadas o usa salchichas vegetales, envuélvelas en tiras de masa quebrada y coloca una almendra en la punta para simular la uña. Hornea hasta que se doren y acompaña con salsa de tomate “sangrienta”.
Mini pizzas de arañas
Estas mini pizzas son tan divertidas como deliciosas. Prepara una base vegetal con salsa de tomate casera y decora con aceitunas negras: una mitad para el cuerpo y tiras finas para las patas. Los peques se lo pasarán genial ayudando a montar las arañas.
- Tiempo: 20 min
Momias de hojaldre veganas
Envuelve salchichas vegetales o trozos de tofu en tiras de hojaldre sin mantequilla, dejando pequeños huecos para los “ojos”. Hornea hasta que estén crujientes y decora con puntos de mostaza o trocitos de aceituna.
- Tiempo: 30 min
Cementerio de guacamole
El toque verde y fresco de la mesa. Prepara un guacamole casero y sírvelo en un bol amplio. Usa nachos en forma de lápidas y escribe “RIP” con salsa o crema vegetal.
- Tiempo: 15 min
Recetas dulces veganas para Halloween
Estos postres están libres de huevo, leche y mantequilla, pero rebosan sabor y creatividad. Ideales para cerrar la noche con un toque dulce y terroríficamente bonito.
Cupcakes veganos de calabaza
Combina puré de calabaza, harina, azúcar moreno y aceite vegetal para obtener un bizcocho húmedo y aromático. Cubre con un frosting de margarina y azúcar glas teñido de naranja. Perfectos para decorar con caritas o mini murciélagos.
- Tiempo: 40 min
Galletas de calabaza y canela
El aroma del otoño en una bandeja. Mezcla puré de calabaza con harina, canela, jengibre y un toque de sirope. Su textura es blanda y su perfume especiado conquista desde el primer mordisco.
- Tiempo: 25 min
Trufas “ojo sangriento” veganas
Haz bolitas con coco rallado, leche vegetal y sirope de agave. Rellénalas con mermelada roja y decora con fondant o chocolate para imitar un ojo. Son fáciles, sin horno y absolutamente deliciosas.
- Tiempo: 15 min
Brownies de calabaza y cacao
Una mezcla densa y jugosa de puré de calabaza asada, cacao puro y sirope de arce. Perfectos para quienes adoran el chocolate pero prefieren versiones más ligeras.
- Tiempo: 35 min
Consejos para un menú vegano de Halloween
- Sustituye con ingenio: las semillas de chía o lino molido reemplazan al huevo; las leches vegetales y margarinas sustituyen los lácteos sin alterar el sabor.
- Decora con imaginación: usa calabazas pequeñas como cuencos, servilletas negras, luces naranjas y platos con formas divertidas.
- Pensado para todos: elige recetas suaves y coloridas si hay niños; los hummus, cupcakes o galletas son un éxito asegurado.
- Organízate: prepara las masas el día anterior y deja la decoración final para el último momento.
Con estas ideas, tu mesa de Halloween será tan deliciosa como aterradora. Las recetas veganas demuestran que se puede celebrar, disfrutar y cuidar del planeta al mismo tiempo.