Comidas veganas para Halloween: platos temáticos y saludables para toda la familia

¿Quién dijo que celebrar Halloween requiere calabazas rellenas de mantequilla o postres llenos de nata? Con un poco de creatividad y algunos ingredientes vegetales, se puede montar un banquete digno de brujas y fantasmas sin usar nada de origen animal. Este menú demuestra que lo vegano no solo puede ser saludable, sino también divertido, sabroso y visualmente impactante.

Si crees que el menú vegano no puede dar miedo, espera a ver estos platos escalofriantemente deliciosos.

Ideas de comidas veganas saladas para Halloween

Si planeas una cena temática o una pequeña fiesta en casa, estos platos son ideales. Son fáciles de preparar, usan ingredientes naturales y se pueden decorar para que luzcan tan terroríficos como apetitosos.

Receta 1: Momias de hojaldre con salchichas veganas

Envuelve salchichas veganas en tiras finas de hojaldre, dejando un huequito para los “ojos”. Hornea durante 25 minutos a 180 °C, hasta que se doren y el hojaldre quede crujiente. Luego coloca dos trocitos de aceituna negra o granos de pimienta a modo de ojos. Quedan graciosas, sabrosas y perfectas para que los niños se diviertan comiendo.

Tiempo: 25 min

Ideal para: fiestas familiares y meriendas de Halloween.