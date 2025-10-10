Dedos de Halloween: recetas terroríficamente fáciles y deliciosas

No hay fiesta de Halloween completa sin una mesa que asuste tanto como abra el apetito. Estos dedos de Halloween son un clásico que nunca falla: parecen recién cortados de una mano monstruosa, pero en realidad son deliciosas galletas de mantequilla con un toque crujiente y dulce. Además, son muy fáciles de preparar y resultan ideales para cocinar con niños o para sorprender a tus invitados con algo original.

Ingredientes:

250 g de harina de trigo

125 g de mantequilla sin sal (a temperatura ambiente)

100 g de azúcar glas

1 huevo mediano

1 cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal

1 cucharadita de levadura química (polvo de hornear)

Almendras enteras peladas (una por cada dedo, para simular las uñas)

Mermelada de fresa o frambuesa (para simular la sangre)

Preparación paso a paso:

Prepara la masa.

En un bol grande, bate la mantequilla con el azúcar glas hasta obtener una mezcla cremosa. Añade el huevo y la vainilla, y sigue batiendo hasta que todo quede bien integrado. Incorpora los ingredientes secos.

Agrega la harina tamizada junto con la sal y la levadura. Mezcla con una espátula o con las manos hasta formar una masa suave y homogénea. Si ves que se pega un poco, puedes añadir una cucharada extra de harina. Forma los dedos.

Toma pequeñas porciones de masa (del tamaño de una nuez) y haz rollitos alargados de unos 8–10 cm de largo. Con un cuchillo, marca suavemente las líneas de los nudillos y las arrugas de los dedos. En un extremo, coloca una almendra presionándola un poco: será la uña. Refrigera la masa.

Coloca los dedos sobre una bandeja cubierta con papel de horno y refrigéralos durante unos 15 minutos. Esto ayuda a que mantengan su forma al hornearse. Hornea.

Precalienta el horno a 180 °C (arriba y abajo) y hornea los dedos durante 15–20 minutos, o hasta que estén ligeramente dorados por los bordes. Retira con cuidado y deja enfriar sobre una rejilla. El toque terrorífico.

Una vez fríos, levanta con cuidado la “uña” (almendra), coloca una pequeña gota de mermelada de fresa y vuelve a poner la almendra encima. También puedes untar un poco de mermelada en el otro extremo del dedo para que parezca sangre fresca.

Consejos para un resultado espeluznante

Si quieres un aspecto más realista, puedes teñir la masa con una gota de colorante alimentario verde o añadir cacao para un tono más oscuro.

Las almendras fileteadas también funcionan bien si prefieres uñas más puntiagudas.

Para un efecto extra “sangriento”, calienta ligeramente la mermelada antes de usarla: así quedará más fluida y brillante.

Guarda los dedos en un recipiente hermético ; se mantienen perfectos durante tres o cuatro días.

; se mantienen perfectos durante tres o cuatro días. Acompaña con un buen cóctel o bebida.

Tiempo de preparación: 25 minutos

Tiempo de cocción: 15–20 minutos

Porciones: 20 unidades aproximadamente

Tipo de cocina: Repostería / temática de Halloween

Tipo de comida: Postre o merienda

Información nutricional (por dedo):

Calorías por dedo: 110 kcal

Resultado final

Crujientes por fuera, suaves por dentro y con ese toque de vainilla que los hace irresistibles, estos dedos de Halloween son un éxito asegurado. No solo son una receta deliciosa, sino también una divertida actividad familiar. Verás cómo todos se ríen (y se horrorizan un poco) cuando los coloques en la mesa.

Porque en Halloween, la cocina también puede ser un poco aterradora… y deliciosa al mismo tiempo.