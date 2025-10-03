Recetas de cupcakes de Halloween: fáciles y ricas para tu fiesta

Este 31 de octubre no puedes dejar de preparar cupcakes para Halloween, pues son deliciosos, decorativos, y a los niños les encantan. Puedes hacerlos con los colores típicos de la Noche de Brujas o decorarlos con los personajes más escalofriantes y divertidos. Encantarán a todos en casa y serán una verdadera sorpresa para los más pequeños.

Hoy te contamos cómo prepararlos con una receta sencilla y qué trucos puedes usar para darles un acabado de lo más terrorífico.

Ingredientes para hacer cupcakes de Halloween

Para 12 unidades aproximadamente vas a necesitar:

200 g de harina de trigo

150 g de azúcar

120 g de mantequilla a temperatura ambiente

2 huevos grandes

120 ml de leche entera o semidesnatada

2 cucharaditas de levadura química (tipo Royal)

1 cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal

Colorante alimentario (naranja, verde, morado… los clásicos de Halloween)

Para la buttercream o cobertura:

150 g de mantequilla sin sal, blandita

250 g de azúcar glas tamizado

2 cucharadas de leche

Colorantes variados (negro, rojo, naranja, verde…)

Cómo hacer cupcakes de Halloween paso a paso

La base del bizcocho: bate la mantequilla con el azúcar hasta que quede cremosa. Añade los huevos uno a uno y mezcla bien. Integra lo seco: en otro bol junta la harina, la levadura y la sal. Ve añadiendo poco a poco a la mezcla anterior, alternando con la leche. Así evitas que queden grumos. Dale color: reparte la masa en varios cuencos y añade colorante a tu gusto. De esta forma, cada cupcake tendrá un aspecto diferente. Al horno: reparte la masa en cápsulas de papel (rellena solo 2/3) y hornea en el horno precalentado a 180 ºC durante unos 18 minutos. Déjalos enfriar bien antes de decorar. La buttercream: bate la mantequilla hasta que esté bien suave, añade el azúcar glas poco a poco y la leche para aligerar. Divide la crema en varios cuencos y tiñe cada parte con un color distinto. Decora a tu gusto: con mangas pasteleras y boquillas diferentes, crea remolinos, fantasmas, calabazas o lo que se te ocurra.

Ideas para decorar tus cupcakes de forma terrorífica

Aquí es donde empieza la magia. Puedes hacer ojos sangrientos con lacasitos y sirope de fresa, arañas peludas con regaliz negro, o cementerios en miniatura usando galletas trituradas como tierra. Si quieres sorprender todavía más, combina varios colores en la manga pastelera para lograr efectos psicodélicos.

Más postres de Halloween para tu fiesta

Los cupcakes son ideales, pero no tienen por qué ser los únicos. En Halloween cualquier receta se puede transformar con un poco de imaginación: galletas, bizcochos, tartas o incluso postres de solo cuatro ingredientes.

Con esta receta tendrás unos cupcakes de Halloween caseros que no solo saben bien, sino que además se convierten en parte de la fiesta. Lo mejor es que puedes preparar la base con antelación y dejar que los peques participen en la decoración: ¡te aseguro que se lo pasarán de miedo!