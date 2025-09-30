Ideas de merienda para Halloween: recetas fáciles y divertidas

Halloween ya no es solo disfrazarse y salir a pedir dulces, también se ha convertido en la excusa perfecta para reunirse con amigos o familia y preparar una mesa llena de bocados creativos. Lo mejor es que no hace falta complicarse demasiado ni pasar horas en la cocina para lograr algo sorprendente. Con ingredientes sencillos y un poco de imaginación, se pueden hacer meriendas que encajen con el ambiente terrorífico de la fecha, pero que al mismo tiempo resulten irresistibles. Aquí te compartimos cinco ideas rápidas, sabrosas y con un toque divertido que seguro se convertirán en las estrellas de tu fiesta.

1. Galletas fantasma de chocolate

Las galletas nunca fallan, y en Halloween se transforman fácilmente en un detalle simpático. Puedes usar galletas de mantequilla caseras o comprarlas hechas para ahorrar tiempo. Luego, solo tienes que cubrirlas con glaseado blanco para darles la forma de un fantasma y colocar dos gotitas de chocolate como ojos. Si usas cortadores con forma de fantasma, quedarán aún más auténticas, aunque también puedes improvisar con galletas redondeadas. Son perfectas tanto para decorar la mesa como para acompañar un vaso de leche o un chocolate caliente en una tarde de otoño.

2. Mini cupcakes de calabaza

La calabaza es un clásico de estas fechas, y en forma de mini cupcakes queda espectacular. Solo necesitas puré de calabaza, un poco de canela o nuez moscada y los ingredientes básicos de cualquier bizcocho. El resultado son pastelitos esponjosos con un aroma delicioso. Para el toque temático, cúbrelos con frosting teñido de naranja y añade ojitos de azúcar. Así parecerán pequeñas calabacitas o monstruitos simpáticos. Además, al ser mini, nadie se queda con ganas de probarlos, y tampoco resultan pesados.

3. Dedos de bruja de hojaldre

Si quieres algo salado para equilibrar tanto dulce, los dedos de bruja son muy fáciles y quedan divertidísimos. Solo corta tiras de hojaldre, dales forma alargada y coloca una almendra en un extremo para simular la uña. Antes de hornear, haz unas marquitas con un cuchillo para que parezcan los pliegues de los nudillos. Al salir del horno estarán dorados y crujientes. Puedes servirlos con ketchup para dar ese efecto “sangriento” o con queso fundido. Son rápidos, baratos y sorprenden a todos.

4. Muffins de murciélago

¿Unos dulces con alas? ¡Claro que sí! Haz muffins de chocolate y, una vez fríos, decóralos con galletas de chocolate partidas para hacer las alas. Los ojos pueden ser de fondant o caramelitos pequeños, lo importante es que queden divertidos. El resultado es tan simpático que casi da pena comerlos… aunque al darles un mordisco y encontrar el bizcocho esponjoso de chocolate, nadie se resistirá. Si quieres sorprender todavía más, puedes rellenarlos con crema de cacao o mermelada.

5. Batido sanguinolento de frutas

No hay fiesta sin bebida, y en Halloween tiene que ser llamativa. Este batido es ideal porque combina lo terrorífico con lo saludable. Solo mezcla fresas, frambuesas y un poco de jugo de granada para conseguir ese color rojo intenso que recuerda a la “sangre”. Sirve el batido en vasos transparentes y decora los bordes con chocolate derretido dibujando telarañas. Si además añades pajitas naranjas o negras, el efecto es total. Refrescante, nutritivo y perfecto para acompañar tanta repostería.

Estas cinco ideas son fáciles, rápidas y garantizan que tu mesa temática no pase desapercibida. Así que ponte el delantal, pon música tenebrosa de fondo y disfruta de la magia (y el sabor) de esta noche tan especial.