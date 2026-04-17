Postres japoneses tradicionales: recetas fáciles y dulces típicos de Japón

La repostería japonesa tiene algo distinto. No entra por el exceso de azúcar ni por sabores intensos, sino por la delicadeza. Es más suave, más equilibrada… y eso hace que muchos de sus postres resulten sorprendentemente adictivos sin ser pesados. No hace falta ser experto para prepara estos platos, ni tener utensilios raros (salvo alguna excepción puntual).

Vamos a ver algunos de los más populares y cómo puedes hacerlos en casa.

Mochi (もち)

Empezamos por un clásico absoluto. El mochi es muy conocido fuera de Japón, elaborado con un tipo de arroz glutinoso machacado. El final es una masa pegajosa, delicada. Al primer bocado puede sorprender. No es esponjoso como un bizcocho ni crujiente como una galleta. Es otra cosa. Y justo ahí está su gracia.

El relleno tradicional es anko, una pasta dulce de judía roja. Puede sonar raro, pero tiene un sabor suave, nada invasivo. Hoy en día también se encuentra con chocolate, crema o fruta.

Para la elaboración, solo hay que mezclar la harina de ese arroz glutinoso con azúcar, conseguir una masa uniforme que cocinaremos en el microondas o bien al vapor. Debe tener un punto final brillante. Déjala templar un poco (cuidado, quema bastante) y amasa ligeramente con las manos enharinadas. Forma pequeñas bolas, aplánalas y añade el relleno en el centro. Ciérralas con cuidado.

Un truco práctico: espolvorea maicena para evitar que la masa se pegue demasiado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 6-8 unidades

Información nutricional: 80-100 kcal por pieza

Tipo de cocina: Japonesa

Tipo de comida: Postre tradicional

Dorayaki (どら焼き)

Son como pequeños sándwiches dulces hechos con dos capas de masa esponjosa, parecida a un pancake, con relleno en medio. Son suaves, ligeros y bastante versátiles. Aunque el relleno clásico es anko, también funcionan muy bien con crema de cacao o incluso nata montada.

Preparación sencilla:

Bate huevos con azúcar y añade un poco de miel para darles ese toque característico. Incorpora harina y un poco de agua hasta conseguir una masa ligera. Cocina pequeñas porciones en una sartén antiadherente, como si fueran tortitas. Cuando estén doradas, deja que enfríen un poco y rellénalas.

Si te gustan los desayunos dulces, esto encaja perfectamente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 dorayakis

Información nutricional: 200 kcal por unidad

Tipo de cocina: Japonesa

Tipo de comida: Merienda / postre

Taiyaki (たい焼き)

Ahora pasamos a algo más visual. El taiyaki es ese dulce con forma de pez que suele verse en puestos callejeros japoneses. Tiene un punto divertido, pero también es muy rico.

La masa es similar a la de los gofres, aunque más ligera. Por dentro, el relleno clásico vuelve a ser el anko, aunque hoy en día hay versiones con crema pastelera, chocolate o incluso combinaciones más modernas.

Cómo prepararlo en casa:

Necesitarás un molde específico con forma de pez. Si no lo tienes, puedes improvisar con una sandwichera, aunque no quedará igual. Vierte una capa de masa, añade el relleno y cubre con más masa. Cocina hasta que esté dorado por fuera y bien hecho por dentro.

Queda crujiente por fuera y suave por dentro, una combinación que siempre funciona.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 piezas

Información nutricional: 180-220 kcal por unidad

Tipo de cocina: Japonesa

Tipo de comida: Snack dulce

Daifuku (大福)

El daifuku es, en esencia, una evolución del mochi. Más suave, más delicado y con una capa de masa más fina. Es de esos dulces que desaparecen en dos bocados.

Una de sus versiones más populares es el ichigo daifuku. Lleva una fresa fresca en el interior, rodeada de anko. El contraste entre la acidez de la fruta y el dulzor del relleno funciona muy bien.

Preparación:

Haz la masa de mochi como antes. Divide en pequeñas porciones y aplánalas. Coloca el relleno en el centro (anko, fruta o ambos) y cierra con cuidado. No hace falta que quede perfecto; de hecho, ese toque artesanal es parte del encanto.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 6 unidades

Información nutricional: 120 kcal por pieza

Tipo de cocina: Japonesa

Tipo de comida: Postre

Explorar los postres japoneses es una forma diferente de disfrutar el dulce. No todo gira en torno al azúcar. Aquí importan las texturas, los contrastes suaves y ese equilibrio que hace que cada bocado tenga sentido.

Al final, no se trata de hacer recetas perfectas. Se trata de probar, ajustar y disfrutar el proceso. Porque sí, cuando empiezas… es fácil engancharse.