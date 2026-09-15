Alubias Thermomix: receta casera de toda la vida

Disfrutar de un buen plato de legumbres cuchara en mano evoca de inmediato esas comidas caseras domingueras donde el tiempo parecía detenerse frente al fuego lento. Aunque la tradición suele exigir horas de vigilancia para evitar que se peguen o rompan, delegar el proceso en la Thermomix simplifica el cocinado sin perder ni un ápice de ese sabor de antaño. Controlar la temperatura exacta y proteger el grano gracias al giro inverso permite conseguir una textura mantequillosa inigualable, transformando ingredientes humildes en un auténtico manjar reconfortante para cualquier día de frío en casa.

Ingredientes

400 g de alubias blancas secas (previo remojo de 12 horas)

1 cebolla mediana pelada y partida en dos

1 pimiento verde italiano pequeño

2 dientes de ajo enteros

1 tomate maduro pequeño

50 ml de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce de La Vera

1 hoja de laurel fresco

1 trozo pequeño de chorizo o panceta curada (opcional)

1 litro y medio de agua o caldo suave

Sal al gusto

Cómo hacer alubias Thermomix paso a paso

Colocar la mariposa en las cuchillas del vaso para proteger las legumbres durante la cocción. Introducir las alubias ya escurridas del remojo junto con la cebolla, el pimiento, los dientes de ajo, el tomate, el aceite de oliva, el pimentón, el laurel y el embutido si se desea incluir. Verter el agua o el caldo templado cubriendo holgadamente los ingredientes. Programar 50 minutos a 100 grados, con giro inverso y velocidad cuchara, vigilando que el líquido cubra el conjunto de manera uniforme. Comprobar el punto de cocción de las alubias y rectificar de sal si fuera necesario, alargando la cocción diez minutos más a la misma temperatura si la alubia lo requiere.

Trucos para que salga perfecto

Utilizar una buena materia prima marca la diferencia entre un plato corriente y uno memorable. Las legumbres de cosecha reciente absorben mejor los jugos del sofrito y necesitan menos tiempo de cocción. Si prefieres un caldo más trabado sin añadir féculas artificiales puedes retirar una parte de las verduras cocidas, triturarlas aparte con un chorrito de caldo e incorporarlas de nuevo al vaso removiendo con suavidad.

Respetar estrictamente el remojo previo de doce horas es vital para que el interior quede tierno y digestivo.

Variantes de la receta

Cuando apetece explorar otros horizontes culinarios dentro de los platos de cuchara, las alternativas de aprovechamiento son infinitas. Una opción fantástica para los amantes del mar y la montaña consiste en fusionar la legumbre con productos del Cantábrico siguiendo la pista de una deliciosa receta de alubias con calamares, logrando un contraste de sabores marino muy elegante.

Quienes busquen la contundencia de las grandes tradiciones del norte pueden inspirarse en la famosa alubias rojas receta vasca utilizando variedades sacramentales con su característico acompañamiento de berza y piparras.

Para los días en los que el tiempo apremia y no se dispone del robot a mano, siempre resulta útil repasar los tiempos y trucos de cocción rápida consultando una guía de alubias en olla express para salir del paso con garantías.

Con qué acompañar alubias Thermomix

Unas buenas guindillas en vinagre o piparras vascas aportan el contrapunto ácido perfecto para limpiar el paladar entre cucharada y cucharada. Una rodaja de pan de hogaza de pueblo crujiente es el vehículo ideal para rebañar el plato de cerámica hasta dejarlo limpio.

Cómo conservar alubias Thermomix

Este tipo de guisos tradicionales mejora de manera notable al día siguiente, ya que el almidón reposa y la salsa adquiere cuerpo. Se pueden guardar perfectamente en un recipiente hermético en la nevera durante tres o cuatro días sin perder calidad. Para recalentar, conviene hacerlo a fuego muy lento en un cazo o a potencia moderada en el microondas, añadiendo un chorrito de agua si el caldo hubiera espesado demasiado.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos (más remojo previo)

Porciones: 4 comensales

Tipo de cocina: Tradicional española adaptada

Tipo de comida: Almuerzo principal de cuchara

Calorías totales aproximadas: 420 kcal por ración