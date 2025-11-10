Tiempos de cocción de alubias en olla rápida: cómo lograr el punto perfecto

Las alubias, también llamadas judías o frijoles, son uno de esos ingredientes que nunca pasan de moda. Están presentes en la cocina de toda la vida, llenan el plato y reconfortan. Son una fuente excelente de proteínas vegetales, fibra y minerales, por lo que resultan tan saludables como sabrosas. Sin embargo, cocerlas en su punto justo puede ser un pequeño desafío, sobre todo cuando se usa una olla rápida. Si se cuecen demasiado, se deshacen; si se quedan cortas, resultan duras y con el interior harinoso. En esta receta aprenderás paso a paso cómo lograr una cocción perfecta, desde el remojo hasta el reposo final, para que queden tiernas, enteras y con un caldo lleno de sabor.

Ingredientes

500 g de alubias blancas (también puedes usar pintas o rojas)

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 zanahoria grande

1 pimiento verde

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Aproximadamente 1,5 litros de agua

Opcional: un trozo de chorizo, panceta o un hueso de jamón para dar más sabor

Modo de preparación

Remojar las alubias

El remojo es el paso más importante para conseguir una buena textura. Coloca las alubias en un cuenco grande con abundante agua fría y déjalas entre ocho y doce horas. Este proceso ablanda la piel y acorta el tiempo de cocción, además de facilitar la digestión. Pasado el tiempo, desecha el agua del remojo y enjuágalas bien. Preparar los ingredientes

Pela la cebolla, los ajos y la zanahoria. Corta la cebolla y el pimiento en trozos medianos. Coloca todos los ingredientes en la olla rápida junto con las alubias escurridas, la hoja de laurel, el aceite y el agua. El líquido debe cubrirlas por completo y quedar un par de dedos por encima. Cocer en la olla rápida

Cierra la olla y asegúrate de que la tapa esté bien sellada. Pon el fuego alto hasta que la válvula empiece a soltar vapor y alcance la presión máxima. En ese momento, baja el fuego a potencia media y cuenta el tiempo de cocción:

Para alubias blancas pequeñas , bastarán unos 18 a 20 minutos .

, bastarán unos . Las pintas o rojas necesitan entre 22 y 25 minutos .

necesitan entre . Las negras o de grano grande pueden requerir hasta 28 minutos.

Recuerda que el tiempo empieza a contar una vez que la válvula mantiene la presión estable.

Dejar que la presión baje

Cuando se cumpla el tiempo, apaga el fuego y deja que la olla pierda la presión de manera natural. No la fuerces con agua fría ni levantes la válvula antes de tiempo. Este reposo de unos diez minutos permite que las alubias terminen de cocerse sin romperse. Cuando la válvula baje por completo, abre la olla con cuidado. Comprobar y ajustar

Prueba una alubia: debe estar blanda pero entera. Si le falta un poco, puedes cocerlas unos minutos más sin tapa. Añade la sal al final, ya que ponerla desde el principio puede endurecer la piel. Si prefieres un caldo más espeso, tritura unas pocas alubias con un poco del caldo y vuelve a incorporarlas. Remueve despacio y deja reposar unos minutos antes de servir.

Puedes servirlas solas, con arroz o acompañadas de un poco de chorizo o panceta. Además, se conservan perfectamente en la nevera y ganan sabor de un día para otro.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 8-12 horas de remojo + 30 minutos de cocción

Porciones: 4 a 6 personas

Información nutricional: Aproximadamente 280 kcal por ración (alta en proteínas, hierro y fibra)

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Plato principal de legumbres