Alubias estofadas: receta casera tradicional fácil y reconfortante

Un buen plato de alubias estofadas tiene el superpoder de ordenar el mundo cuando fuera arrecia el frío. Exige sentarse a la mesa sin prisas, con una barra de pan cerca y la certeza de que las cosas hechas despacio siempre saben mejor. No hay artificios en este guiso de legumbre; solo producto honesto, un buen sofrito y el agua justa para que el almidón haga su magia en la cazuela. A veces, la falta de tiempo obliga a buscar alternativas mecánicas para acelerar los procesos, y dominar las claves sobre el tiempo de cocción de las alubias en olla rápida salva más de un almuerzo de martes sin renunciar a una textura melosa.

Ingredientes

500 gramos de alubias blancas secas de buena calidad

1 chorizo curado de pueblo

1 trozo de panceta ahumada o jamón

1 cebolla grande

1 pimiento verde italiano

2 dientes de ajo

2 tomates maduros rallados

1 cucharadita de pimentón dulce de La Vera

Aceite de oliva virgen extra y sal

Cómo hacer alubias estofadas paso a paso

Poner las alubias a remojo en abundante agua fría la noche anterior, calculando un mínimo de doce horas para que se hidraten por completo y ablanden sus fibras. Escurrir las legumbres del agua de remojo y colocarlas en una cazuela amplia, cubriéndolas con agua limpia que las supere por un par de dedos. Echar la panceta y el chorizo en un cazo con agua fría y empezar a cocer. Haz un sofrito rehogando en la sartén con aceite pimiento verde, cebolla y ajos. Solo dorar un poco. Agrega el tomate rallado al sofrito, un punto de pimentón dulce, y remueve solo un poco para no quemar el pimentón. Verter este sofrito dentro de la cazuela de las alubias cuando la legumbre empiece a estar tierna tras una hora de chup-chup a fuego lento. Rectificar el punto de sal. Asustar el guiso añadiendo un chorrito de agua fría a mitad de la cocción si se nota que el caldo baja demasiado, un truco clásico que corta el hervor y ayuda a que la piel no se despegue. Rectificar de sal al final, apagar el fuego y dejar reposar el conjunto al menos media hora antes de servir para que la salsa espese de manera natural.

Trucos para que salga perfecto

La calidad del agua marca el destino final del plato. Si el suministro local es muy duro, usar agua mineral floja evita que la piel de la alubia se quede correosa por mucho que hierva. Asimismo, remover la cazuela exclusivamente haciendo movimientos de vaivén con las asas, jamás usando cucharones metálicos que destrocen el grano, mantiene la integridad visual de las alubias mientras el almidón espesa el caldo de forma limpia.

Variantes de la receta

La versatilidad de la legumbre permite adentrarse en territorios marineros sorprendentes, como ocurre al fusionar el fondo de un guiso tradicional con productos del mar en unas suculentas alubias con calamares. También resulta muy enriquecedor mirar hacia el norte y adaptar las proporciones a una contundente alubias rojas receta vasca cuando se busca un perfil de sabor más rotundo y oscuro.

Con qué acompañar alubias estofadas

Unas guindillas en vinagre o piparras sobre la mesa son el contrapunto ácido perfecto para limpiar la grasa pesada del chorizo en cada cucharada. Una buena hogaza de pan de pueblo para mojar en el caldo es obligatoria, al igual que un vino tinto joven que aporte frescura al paladar entre bocado y bocado.

Cómo conservar alubias estofadas

Este tipo de platos mejora notablemente con el reposo de veinticuatro horas en la nevera, ya que el caldo se asienta y liga con más fuerza. Se conserva en perfecto estado dentro de un recipiente hermético hasta cuatro días. Al recalentar, conviene hacerlo a fuego muy suave con un par de cucharadas de agua para recuperar la textura de crema.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 2 horas y media

Porciones: 6 personas

Tipo de cocina: Tradicional casera española

Tipo de comida: Almuerzo principal de cuchara

Calorías totales aproximadas: 420 kcal por ración