Lombarda en freidora de aire: receta saludable paso a paso

El otoño trae consigo una bajada de temperaturas que nos empuja de forma instintiva a buscar platos de cuchara y verduras de temporada con carácter. La lombarda, con ese color morado tan intenso y solemne, suele quedar relegada a las grandes comilonas navideñas o a ensaladas de invierno cortadas en juliana finísima. Sin embargo, someterla a un calor seco e intenso cambia por completo las reglas del juego, logrando unos bordes crujientes deliciosos y un interior tierno que sorprende a cualquiera.

Si te aburren las preparaciones de toda la vida y buscas alternativas reconfortantes que se alejen de las clásicas recetas de repollo cocido, la freidora de aire se convierte en tu mejor aliada para asarla en tiempo récord sin manchar media cocina.

Ingredientes

300 gramos de lombarda fresca cortada en cuñas o rodajas gruesas

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Media cucharadita de comino en grano o molido

Sal en escamas y pimienta negra recién molida

Un chorrito de vinagre de manzana

Cómo hacer lombarda en freidora de aire paso a paso

Lava la pieza entera bajo el grifo y córtala en tiras longitudinales o rodajas gruesas de unos dos centímetros, procurando que el tronco mantenga unidas las hojas. Pincela generosamente cada trozo de lombarda con el aceite de oliva virgen extra por ambas caras, asegurándote de que penetre bien entre los pliegues. Condimenta con las escamas de sal, la pimienta negra y el comino, una especia que ayuda enormemente a mejorar la digestión de las coles. Precalienta la freidora de aire a 180 grados durante cuatro minutos para asegurar un golpe térmico uniforme desde el primer segundo. Coloca las tiras de lombarda en la cesta formando una sola capa, evitando amontonarlas para que el flujo de aire caliente actúe con eficacia. Programa el aparato a 180 grados durante unos doce o quince minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo hasta que los bordes estén tostados.

Trucos para que salga perfecto

Mantener el tallo intacto al cortar las porciones resulta fundamental para que las hojas no se desarmen dentro de la cesta y consigas esa textura de filete vegetal tan atractiva. Vigilar el punto de tueste evita que las puntas se quemen en exceso antes de que el corazón de la verdura se haya ablandado lo suficiente.

Si después de este menú ligero te apetece rematar la comida con un capricho dulce y tradicional de sobremesa, puedes preparar una reconfortante tarta de la abuela con natillas que encandila siempre a los más golosos.

Variantes de la receta

Añadir un puñado de pasas, unos arándanos secos o nueces picadas justo en los últimos minutos de cocción aporta un contraste crujiente y dulzón fantástico. Si prefieres un toque de repostería rápida para otra ocasión en la que no te apetezca cocinar verdura, puedes hornear de forma similar una deliciosa trenza de hojaldre con chocolate aprovechando también la versatilidad de la freidora de aire.

Con qué acompañar lombarda en freidora de aire

Unas gotas de vinagre de manzana o un hilito de crema de balsámico justo antes de llevar a la mesa realzan de inmediato la potencia de su sabor terroso. Funciona a la perfección como guarnición de carnes asadas, pechugas de pollo a la plancha o lonchas de salmón salvaje.

Cómo conservar lombarda en freidora de aire

Guarda los restos que te sobren en un recipiente hermético dentro de la nevera una vez que se hayan enfriado por completo. Aguantarán en perfecto estado hasta un par de días, ideales para calentar ligeramente o sumar a una ensalada templada.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional: 190 kcal totales

Tipo de cocina: Casera moderna

Tipo de comida: Acompañamiento o entrante saludable