Brownies en freidora de aire: receta esponjosa con intenso sabor a chocolate

Preparar un buen brownie en casa suele asociarse al uso ineludible del horno convencional, pero la freidora de aire demuestra que se pueden lograr resultados extraordinarios ahorrando tiempo y energía. Este pequeño electrodoméstico consigue una textura densa por dentro y una ligera costra crujiente en la superficie sin necesidad de vigilar constantemente la temperatura.

Si te apetecen alternativas por restricciones en la despensa puedes inspirarte en fórmulas como un práctico brownie sin huevo, mientras que los más preocupados por la línea suelen investigar opciones ligeras como el famoso brownie saludable con 2 ingredientes.

Junto a ello, para los seguidores de las texturas untuosas y ricas, incorporar vetas de lácteos al estilo de un brownie con queso crema marca una diferencia abismal en el resultado final.

Ingredientes

150 gramos de chocolate negro para repostería (mínimo 70% de cacao)

100 gramos de mantequilla sin sal

2 huevos camperos medianos

90 gramos de azúcar blanco o Moreno

50 gramos de harina de trigo común

Una pizca de sal marina y extracto de vainilla

Cómo hacer brownies en freidora de aire paso a paso

Trocea el chocolate negro e introdúcelo en un bol junto a la mantequilla para fundirlos al baño maría o en el microondas a intervalos cortos de treinta segundos. Bate los huevos en un recipiente aparte junto al azúcar y unas gotas de extracto de vainilla hasta que la mezcla adquiera una textura espumosa y blanquecina. Vierte el chocolate fundido tibio sobre los huevos batidos, removiendo con movimientos envolventes para no perder el aire integrado. Añade la harina tamizada y la pizca de sal, integrando con una espátula de silicona hasta que desaparezcan los grumos secos. Engrasa un molde apto para freidora de aire o fórralo con papel de hornear, vertiendo la masa de forma uniforme. Precalienta la freidora a 160 °C durante cuatro minutos e introduce el molde con cuidado. Hornea a 150 °C durante unos 20 o 25 minutos, comprobando que el centro quede jugoso pero con la superficie firme al tacto.

Trucos para que salga perfecto

El mayor error al elaborar este dulce en la freidora consiste en excederse con el tiempo de cocción, convirtiendo un bizcocho denso en un pan seco. Debe retirarse cuando al introducir un palillo este salga con algunas migas húmedas adheridas, nunca completamente limpio.

Dejar reposar el molde dentro de la cesta apagada durante diez minutos ayuda a que la estructura termine de asentarse sin perder su humedad característica.

Variantes de la receta

Puedes añadir un puñado de nueces troceadas o almendras tostadas a la masa base para aportar un contraste crujiente muy agradable. Otra alternativa fantástica consiste en intercalar cucharadas de mantequilla de cacahuete antes de meter el molde en la freidora, logrando un maridaje de sabores intenso y profundamente adictivo para cualquier merienda.

Con qué acompañar brownies en freidora de aire

Una bola de helado artesanal de vainilla o nata montada sin azúcar actúan como contrapunto perfecto gracias al contraste de temperaturas con el bizcocho templado. Un chorrito de sirope de chocolate caliente o unas frambuesas frescas por encima también elevan la presentación de forma instantánea.

Cómo conservar brownies en freidora de aire

Guárdalos dentro de un recipiente hermético a temperatura ambiente si vas a consumirlos en un par de días, o en la nevera si prefieres una textura más compacta y firme. Para recuperar la jugosidad original, basta con darles un golpe de calor de dos minutos a 140 °C en la freidora antes de servir.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 6 personas

Tipo de cocina: Repostería casera moderna

Tipo de comida: Postre / Merienda

Calorías totales aproximadas: 280 kcal por ración