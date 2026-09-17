Los chefs gallegos coinciden: «Cuando los mejillones están abiertos, deben sacarse. Si alguno no se abre, no hay que sobrecocinar»

Los mejillones no necesitan demasiados ingredientes para convertirse en un plato extraordinario. Frescos y con un intenso sabor a mar, forman parte de la gastronomía gallega y se han convertido en uno de los mariscos más consumidos en los hogares españoles. Sin embargo, conseguir que queden realmente jugosos y en su punto depende, en buena medida, de algo tan sencillo como controlar correctamente el tiempo de cocción.

Uno de los errores más habituales al preparar este molusco es pensar que, una vez colocados en la cazuela, hay que mantenerlos al fuego hasta que todos estén completamente abiertos. El problema es que los primeros que se abren se siguen cocinando mientras esperamos a los demás y pueden terminar perdiendo parte de su textura y jugosidad.

El truco de los chefs gallegos para cocinar los mejillones

«Esto son como palomitas de maíz, pero con mejillones», explica el cocinero asturiano José Andrés mientras muestra su forma de prepararlos. La comparación resulta curiosa, pero describe bastante bien el proceso: basta con colocar los mejillones en una cazuela caliente, taparla y esperar a que las conchas comiencen a abrirse. No es necesario añadir abundante agua ni preparar un caldo con antelación, ya que el propio marisco aporta el líquido necesario durante la cocción.

El método parte de una base sencilla de ajo y aceite de oliva, a la que el cocinero añade limón antes de agregar los mejillones y tapar inmediatamente la cazuela. El calor provoca que los moluscos liberen su propio jugo, generando junto al vapor un caldo natural que se mezcla con el aceite, el ajo y el toque cítrico.

A medida que se van abriendo, José Andrés recomienda retirarlos para evitar que continúen cocinándose en exceso. «Cuando están abiertos, deben sacarse. Si alguno no se abre, no hay que sobrecocinar», advierte. Y es que mantener al fuego los mejillones que ya están en su punto mientras se espera a que se abra alguno rezagado puede hacer que pierdan jugosidad y terminen encogiéndose.

Mejillones a la marinera

#mejillonesalamarinera #cocinatradicional #cocinaentiktok #apertivo #recetaviral ♬ Natural Emotions – Muspace Lofi @poesiadefogon Mejillones a la marinera 🦪 Hoy os traigo una receta de mejillones a la marinera clásica y sencilla. Esta es una de las recetas que más me habéis pedido este año, ¿ya era hora de subirla verdad? Prepara una barra de pan porque están espectaculares… 📌 ¡No olvides guardar el vídeo y etiquetar a un amigo! 📝 INGREDIENTES: ▪️1/2kg de mejillones ▪️30ml de vino blanco ▪️2 hojas de laurel ▪️2 dientes de ajo ▪️1/2 cebolla ▪️1 cucharada sopera de harina ▪️3-4 cucharadas soperas de tomate triturado ▪️1 cucharadita de pimentón dulce ▪️Un chorro de aceite de oliva ▪️Perejil al gusto 👨🏻‍🍳 PASO A PASO: 1️⃣ Limpiar y desbarbar los mejillones. Deshechar los que estén abiertos (y no se cierren al darle unos golpecitos) o tengan la concha rota. Poner en una olla con un chorro de vino blanco y las hojas de laurel. Hervir con la olla tapada un par de minutos para que se abran al vapor. Ir retirando conforme se vayan abriendo, separar las conchas, colar y reservar el caldo de cocción. 2️⃣ En una olla con aceite de oliva, dorar ligeramente los ajos, incorporar la cebolla y pochar hasta que tome color. Incorporar la harina, integrar bien y cocinar un par de minutos. 3️⃣ Agregar el tomate triturado y el pimentón dulce. Sofreir unos 5 minutos e incorporar el caldo de los mejillones (1 vaso). Mezclar bien para disleir el sofrito y la harina. Hervir un par de minutos a fuego suave y triturar. 4️⃣ Hervir la salsa resultante para reducirla (unos 5 minutos) hasta que tenga la textura que buscamos. Si nos pasamos de espesa, agregar un chorrito de agua para corregir la textura. Reincorporar los mejillones, agregar perejil al gusto e integrar en la salsa… ¡a disfrutar! . . . #mejillones

Para preparar estos mejillones en salsa, primero hay que limpiarlos bien y retirar las barbas, descartando aquellos que estén abiertos y no se cierren al golpearlos ligeramente o que tengan la concha rota. Se colocan en una olla junto al vino blanco y las hojas de laurel, se tapa y se dejan cocinar durante un par de minutos, hasta que se abran con el vapor. Después, se retiran, se separan de las conchas y se cuela y reserva el caldo de cocción. En otra olla, con un poco de aceite de oliva, se doran ligeramente los ajos y se añade la cebolla, dejando que se poche hasta adquirir color. A continuación, se incorpora la harina, se mezcla bien y se cocina durante unos minutos.

Después, se añade el tomate triturado y el pimentón dulce y se deja sofreír durante unos cinco minutos. Se incorpora entonces un vaso del caldo reservado de los mejillones, mezclando bien para integrar el sofrito y disolver la harina. Se deja hervir a fuego suave durante un par de minutos y se tritura hasta obtener una salsa homogénea. Por último, se vuelve a cocinar la salsa durante unos cinco minutos para que reduzca y alcance la textura deseada.