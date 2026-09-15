Recetas de huevos rellenos: 5 ideas sencillas para sacar partido a uno de los clásicos en España

Vamos, que en cualquier terraza, comida familiar o aperitivo de verano en España, tarde o temprano aparece una fuente de huevos rellenos, ese clásico que nunca falla y que además admite muchas más variantes de las que suele preparar la mayoría de la gente en casa. Casi siempre se queda en la versión de atún y mayonesa de toda la vida, cuando en realidad da para mucho más.

Porque se lo merece y porque vale la pena, a continuación van cinco recetas de huevos rellenos sencillas, pensadas para aprovechar este clásico veraniego más allá de la fórmula habitual, y todas con ingredientes fáciles de encontrar en cualquier supermercado.

Cinco recetas de huevos rellenos fáciles de preparar

Todas las recetas que siguen parten de la misma base, huevos cocidos, ya sean morenos o blancos, cortados por la mitad y con la yema retirada para mezclarla con el resto de ingredientes, pero cada una toma un camino distinto en cuanto a sabores.

Desde la receta más clásica hasta versiones con guacamole, mostaza picante o bacalao, hay variantes para todos los gustos.

1. Huevos rellenos clásicos de atún

Esta es la versión que más se repite en las mesas españolas, la que casi todo el mundo asocia directamente con la expresión «huevos rellenos».

Los ingredientes necesarios para doce mitades son estos:

6 huevos.

200 g de atún en aceite.

1 pimiento rojo en conserva.

Mayonesa.

Sal.

Para prepararlos, sigue estos pasos:

Cocer los huevos, dejarlos enfriar y cortarlos por la mitad. Retirar las yemas con cuidado y reservarlas en un bol. Mezclar las yemas con el atún escurrido, el pimiento picado, la mayonesa y la sal. Rellenar las claras con la mezcla, usando una cuchara o una manga pastelera. Terminar con un poco más de mayonesa por encima y decorar con tiras de pimiento y yema rallada.

2. Huevos rellenos de guacamole

Una versión más fresca y ligera, perfecta para quien busca algo distinto a la mayonesa como base del relleno.

Para cuatro mitades hacen falta estos ingredientes:

2 huevos.

Medio aguacate maduro.

2 cucharaditas de cilantro fresco picado.

Sal y pimienta negra.

La preparación es igual de sencilla:

Cocer los huevos durante diez minutos, dejarlos enfriar, pelarlos y cortarlos por la mitad. Retirar las yemas y machacarlas junto con el aguacate y el cilantro. Salpimentar al gusto y mezclar hasta obtener una crema homogénea. Rellenar las claras con la mezcla de aguacate. Dejar en la nevera al menos 30 minutos antes de servir.

3. Huevos endiablados

Esta receta, de origen anglosajón pero cada vez más habitual en España, aporta un punto picante que rompe con la suavidad habitual del relleno clásico.

Para cuatro raciones se necesitan los siguientes ingredientes:

8 huevos.

6 cucharadas de mayonesa.

1 cucharada y media de mostaza de Dijon.

Salsa picante al gusto.

Pimentón.

Cebollino picado.

Sal y pimienta.

Estos son los pasos a seguir:

Cocer los huevos durante diez minutos, dejarlos reposar cinco minutos más y enfriarlos en agua con hielo. Cortarlos por la mitad y retirar las yemas. Machacar las yemas con la mostaza, la mayonesa, la salsa picante, la sal y la pimienta. Rellenar las claras con la mezcla, idealmente con una manga pastelera para un acabado más limpio. Espolvorear pimentón y cebollino picado por encima antes de servir.

4. Huevos rellenos de bonito

Una versión más contundente, con patata y aceitunas, pensada para quien busca algo más parecido a un plato principal que a un simple aperitivo.

Los ingredientes para entre ocho y doce mitades son:

4 a 6 huevos.

1 patata mediana.

2 latas de bonito en aceite.

1 pimiento rojo.

10 aceitunas verdes.

3 filetes de anchoa.

Media cebolla.

2 cucharadas de mayonesa.

Sal.

Para montarlos, sigue este orden:

Cocer la patata y los huevos por separado, dejar enfriar y pelar ambos. Picar el pimiento, las aceitunas, las anchoas y la cebolla en trozos pequeños. Triturar estos ingredientes junto con las yemas de huevo, la patata y la mayonesa hasta conseguir una especie de puré. Rellenar las claras con esta mezcla, ayudándose de una manga pastelera si se busca un acabado más vistoso.

5. Huevos gratinados con piquillo y anchoa

La única receta de esta lista que pasa unos minutos por el horno, con un resultado mucho más sabroso gracias al gratinado final.

Para doce mitades hacen falta estos ingredientes:

6 huevos.

2 pimientos del piquillo.

3 filetes de anchoa.

12 cucharaditas de salsa de tomate.

100 g de queso rallado.

20 g de mantequilla.

Estos son los pasos de preparación:

Cocer los huevos durante diez minutos, enfriarlos, pelarlos y cortarlos por la mitad. Mezclar las yemas retiradas con los pimientos del piquillo picados, las anchoas troceadas y la mantequilla. Rellenar las claras con esta mezcla, ayudándose de una manga pastelera. Cubrir cada mitad con una cucharadita de salsa de tomate y queso rallado. Gratinar en el horno durante unos cinco minutos, hasta que el queso se dore ligeramente.

Una aclaración nutricional sobre los huevos rellenos

Más allá del sabor, conviene tener claro qué aportan realmente estos huevos rellenos desde el punto de vista nutricional. El huevo en sí mismo es un alimento muy completo: un huevo mediano cocido aporta alrededor de 80 kilocalorías y entre 6 y 7 gramos de proteína de alto valor biológico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita.

Es además una fuente destacada de vitamina B12, vitamina D, selenio y fósforo, y aporta colina, un nutriente clave para el buen funcionamiento del cerebro y del hígado, así como luteína y zeaxantina, dos antioxidantes que ayudan a proteger la salud ocular.

El matiz importante llega con el relleno. La mayonesa, presente en la mayoría de estas recetas, es la principal responsable de que un aperitivo en origen bastante ligero se convierta en un bocado mucho más calórico y graso de lo que parece.

Las versiones con guacamole o con menos cantidad de mayonesa, como la de bonito con patata, donde el propio puré aporta cuerpo sin necesidad de tanta salsa, resultan algo más equilibradas que la receta clásica o los huevos endiablados, que suelen llevar mayonesa en mayor cantidad.

En cualquier caso, disfrutados con moderación como parte de un aperitivo variado, los huevos rellenos siguen siendo una forma sabrosa y relativamente sencilla de aprovechar todo lo bueno que tiene el huevo como alimento.