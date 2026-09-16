Cake de calabaza Thermomix: receta jugosa y aromática

Aprovechar las hortalizas de temporada en la repostería casera transforma un bizcocho común en un bocado sumamente jugoso que conserva la humedad durante días. Incorporar este tubérculo naranja al vaso del robot de cocina ahorra un trabajo considerable a la hora de triturar y emulsionar la masa sin esfuerzo. Si te apasiona este tipo de sabores otoñales, seguro que disfrutas elaborando unos divertidos Cupcakes de calabaza y chocolate cubiertos con una deliciosa Crema para cupcakes. La calabaza aporta una textura melosa inigualable que elimina la necesidad de añadir exceso de grasas, logrando un pastel ligero y profundamente aromático.

Siguiendo esta línea de postres caseros, disfruta también probando alternativas rápidas en porciones individuales como un práctico Bizcocho avena y plátano microondas taza

Ingredientes

300 gramos de calabaza limpia, sin piel ni pepitas

3 huevos camperos grandes

200 gramos de azúcar de caña integral

100 mililitros de aceite de girasol o de oliva suave

250 gramos de harina de repostería

1 sobre de levadura química en polvo (16 gramos)

Una cucharadita de canela molida

Media cucharadita de jengibre en polvo y una pizca de nuez moscada

Una pizca de sal fina

Cómo hacer cake de calabaza Thermomix paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo, mientras se engrasa un molde rectangular tipo plumcake con mantequilla y harina. Introducir la calabaza troceada en el vaso y programar 5 segundos a velocidad 5 para picarla finamente. Retirar y reservar en un cuenco. Colocar la mariposa en las cuchillas, echar los huevos junto con el azúcar y programar 3 minutos a temperatura 37 grados y velocidad 4. Repetir el batido durante otros 2 minutos a la misma velocidad pero sin calor, consiguiendo una mezcla blanquecina muy espumosa. Verter el aceite de girasol y añadir la calabaza reservada, programando 15 segundos a velocidad 3 para integrar los ingredientes húmedos. Retirar la mariposa del vaso e incorporar la harina tamizada junto con la levadura, la sal y las especias. Programar 10 segundos a velocidad 4 para unir la masa sin que pierda el aire acumulado. Terminar de envolver con la espátula mediante movimientos suaves antes de verter el contenido en el molde preparado. Hornear durante unos 40 o 45 minutos, comprobando que esté listo al pinchar el centro con una brocheta seca.

Trucos para que salga perfecto

El mayor secreto de un buen bizcocho de calabaza radica en escurrir bien el puré si la hortaliza suelta demasiada agua al picarla, evitando así que la miga quede apelmazada. Tamizar los ingredientes secos garantiza una distribución homogénea de las especias y la levadura, logrando una subida uniforme en el horno. No abras la puerta durante la primera media hora de horneado bajo ningún concepto para evitar que el choque térmico baje la altura del pastel.

Variantes de la receta

Las opciones para tunear esta base son infinitas según los gustos de casa. Mezclar un buen puñado de nueces troceadas o pepitas de chocolate negro en la masa aporta un contraste crujiente sensacional. También puedes sustituir una parte de la harina blanca por harina integral de espelta para ganar matices rústicos y un aporte extra de fibra en cada rebanada.

Con qué acompañar cake de calabaza Thermomix

Una porción templada de este pastel combina de maravilla con un café con leche espumoso o un té chai cargado de especias. Si lo sirves como postre en una merienda especial, una ligera capa de frosting de queso crema o un hilo de caramelo salado por encima realzan su perfil de sabor de forma sobresaliente.

Cómo conservar cake de calabaza Thermomix

Guardar la jugosidad original durante varios días es muy sencillo si se envuelve firmemente en film transparente una vez que se haya enfriado por completo. De esta manera, se mantendrá tierno y aromático hasta cuatro o cinco días a temperatura ambiente, sin necesidad de recurrir al frigorífico.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 55 minutos (incluyendo horneado)

Porciones: 10 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 275 kcal por ración

Tipo de cocina: Repostería casera / Otoñal

Tipo de comida: Desayuno o merienda