Ferran Adrià y los chefs expertos coinciden: para que el caldo de pollo quede más sabroso ponle «3 carcasas, 80 gramos de zanahoria, 130 de cebolla y debe hervir media hora»

Como destacan diversos chefs, el que está más bueno precisa de hortalizas pero una cocción algo más rápida José Andrés, en este caso, da prioridad a las partes del ave que echamos al agua

Un buen caldo de pollo se elabora con diversos ingredientes. Aunque pensemos que necesita de muchas horas y precisa de una gran elaboración, realmente no hace falta. Como destacan diversos chefs, el que está más bueno precisa de hortalizas pero una cocción algo más rápida.

Si se trata de un caldo casero, el mismo Ferran Adrià ha explicado en varias entrevistas y en el libro donde se dio a conocer algunas de las recetas y la organización del equipo del restaurante ElBulli que un buen caldo de pollo debe llevar 3 carcasas, 80 gramos de zanahoria, 130 de cebolla y debe hervir media hora. A ello le añade también apio, agua, y la sal la añade después. Lo importante es que, lejos de lo que creemos, no hace falta una cocción larga e interminable para realizarlo si no que si es más corta también vale.

Cómo elaboran los chefs el caldo de pollo

Hay más chefs que revelan sus trucos para hacer un buen caldo de pollo. El cocinero José Andrés dio distintas recetas en el programa Vamos a cocinar con José Andrés de la TVE.

José Andrés, en este caso, da prioridad a las partes del ave que echamos al agua y lo cuece bastante horas. y además echa alitas de pollo a la cocción porque aporta mucho más sabor.

El caldo de pollo, mejor casero

Como cada maestrillo tiene su librillo, mientras que Adrià responde que también se puede optar por preparados, aunque es mejor hacerlo casero, el chef gallego, dos estrellas, Manuel Costiña, rechaza las versiones envasadas porque cree que no tiene el mismo sabor que el que estamos elaborando en casa. Y da más trucos sobre cómo lo elabora: asando el pollo y rehogando las verduras antes de cocinarlos juntos.

Beneficios del caldo de pollo

Los chefs lo tienen en cuenta y los usuarios lo piden, porque un buen caldo de pollo resuelve siempre una comida aunque se tome solo o bien acompañado.

Según Pasta Gallo, se elabora elaborado tradicionalmente con ingredientes frescos como pollo y verduras, es reconocido por su equilibrio entre sabor y aporte nutricional. De ahí que sea un alimento versátil es una opción ideal para integrar en una dieta saludable y equilibrada. Entre sus propiedades nutricionales se encuentran las proteínas, el colágeno, una variedad de vitaminas y minerales y su bajo aporte calórico.

Refuerzo natural para el sistema inmunológico

Estos expertos comentan que el caldo de pollo contiene compuestos que ayudan a combatir los resfriados comunes. Su contenido de vitaminas y minerales fortalece las defensas del organismo, siendo un remedio casero tradicional respaldado por la ciencia.

Digestión ligera y sin complicaciones

Además, como aporta una textura ligera y componentes naturales, el caldo es fácilmente digerible, lo que lo convierte en un aliado para quienes tienen problemas digestivos o necesitan una dieta blanda.

Hidratación y recuperación

Al ser rico en líquidos y electrolitos, el caldo de pollo es excelente para mantener la hidratación, especialmente durante enfermedades o en climas cálidos.

Salud de las articulaciones

El colágeno y otros nutrientes presentes en el caldo ayudan a mejorar la elasticidad de los tejidos y a prevenir problemas articulares.

La chef Olga Sofía Pérez especifica que los fondos o caldos han jugado un papel fundamental en las cocinas tradicionales de todo el mundo. Pero, en muchos hogares de hoy, éstos han sido sustituidos por los cubos y caldo de pollo concentrados, aunque pierden fuente de nutrición y de verdadero sabor.

El problema de los que compramos en el supermercado es que tienen unos ingredientes muy cuestionados como el glutamato mono sódico o potenciador de sabor, que ocasiona una amplia variedad de reacciones en el cuerpo. Estos sabores artificiales pueden ser sustituidos por caldos caseros que son los que emplean los chefs, pero que todos los podemos hacer en casa de manera fácil y sin necesidad de cocciones largas.

La chef comenta que hacer un fondo de pollo no tiene misterio, ni siquiera hace falta mucho tiempo pues no tenemos que estarlo revolviendo ni cuidando durante la cocción. Solo requiere un mínimo de logística. Y los beneficios son sabor a sopas, risottos, estofados y salsas, desde el punto de vista gastronómico, y una verdadera mina de oro para nuestra alimentación, según comenta.

Los caldos, si han sido cocidos por largas horas, dan determinados nutrientes como calcio, magnesio, fósforo, gelatina y otros compuestos que ayudan a la salud de las articulaciones.