Hay un plato tradicional español que incluso los cocineros con mayor trayectoria en la alta cocina y que han rubricado su impronta en la cocina de nuestro país disfrutan de cocinar. Estamos hablando de las lentejas, un plato típico, sabroso y muy económico que se ha asentado en los hogares españoles y ha pasado de generación en generación.

El chef vasco Martín Berasategui, que ostenta el récord de más estrellas Michelin en España, con hasta 12 simultáneamente, no evita esta antigua preparación y compartió su receta estrella sobre cómo preparar este plato y que quede de diez.

Unas lentejas de otro nivel

El cocinero donostiarra acudió al programa del también chef David de Jorge, conocido como Robin Food, y preparó su potaje de lentejas con unos cuantos trucos innovadores y sorprendentes.

La primera recomendación que manifestó fue relacionada con la frescura de las lentejas. Aunque las lentejas no sean de temporada, no dan el mismo resultado unas que hayan sido cosechadas ese mismo año que otras que lleven meses en la despensa.

Berasategui explicó cómo saber si una lenteja es fresca: basta con coger una lenteja cruda y morderla. Si al masticarla se rompe con facilidad, se pueden cocer las lentejas sin necesidad de dejarlas en agua durante todo el día. Por el contrario, si está tan seca que no podemos romperla al mordisquearla, entonces habrá que dejarlas en remojo por la noche.

El tiempo de cocción de las lentejas frescas, según el experto culinario, llevará entre 25 y 40 minutos en una olla tradicional. Una vez que estén listas para cocinarlas, Berasategui aconseja mezclarlas con las verduras picadas muy finas. El quid de la cuestión para darles el toque sabroso reside en un refrito de ajos, que echa entero junto con pimentón. Este refrito lo añade a las lentejas al final de la cocción.

Los ingredientes y cómo prepararlas

Los ingredientes para llevar a cabo esta deliciosa receta son: 320 gramos de lentejas, 1,2 litros de agua, 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de puerro, 100 gramos de cebolleta, sal al gusto y 10 ml de aceite de oliva virgen extra. Para el refrito, se necesitan: dos dientes de ajo, cinco gramos de pimentón de la Vera y 20 ml de aceite de oliva virgen extra.

El paso a paso para preparar las lentejas al estilo Martín Berasategui es: