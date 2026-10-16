Los chefs españoles coinciden: «Las lentejas te sentarán mucho mejor y son más ligeras si trituras el chorizo con un poco del caldo y zanahoria y no preparas sofrito»

La receta de lentejas de Dani García, además de ser fácil de preparar, ofrece un perfil nutricional bastante completo. Según explica el chef, la clave está en aplicar una técnica muy sencilla: triturar el chorizo con un poco de caldo y zanahoria para conseguir una mezcla cremosa que concentre todo su sabor.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), las legumbres tienen un alto contenido en minerales esenciales como hierro, zinc, magnesio y potasio, además de vitaminas del grupo B, entre ellas tiamina, niacina y folatos, que contribuyen al metabolismo energético y al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Por otro lado, el sofrito elaborado con hortalizas como cebolla, pimiento, puerro, tomate, zanahoria y ajo añade sabor y nutrientes, incluidos antioxidantes y carotenoides.

La receta de lentejas de Dani García

Para preparar estas lentejas los ingredientes son los siguientes: 15 gramos de pulpa de ñora, una cucharada de pimentón dulce, 300 gramos de lentejas, 250 gramos de chorizo, dos dientes de ajo, dos zanahorias baby, tres zanahorias, un tomate, una cebolla, un puerro, una hoja de laurel, un pimiento rojo, un litro de caldo de carne, aceite de oliva y sal.

Para empezar, pone las lentejas en una olla junto con el caldo, el laurel, el chorizo y las zanahorias peladas, y deja que todo se cocine durante unos 30 minutos. Mientras tanto, pica la cebolla, el ajo, el puerro, el pimiento rojo y el tomate en trozos pequeños. En otra segunda cazuela, añade un buen chorro de aceite de oliva y sofríe el ajo y la cebolla hasta que esta última comience a transparentarse. Después, agrega el puerro y, a continuación, el pimiento rojo, añadiendo algo más de aceite si lo considera necesario. Aparte los ingredientes hacia un lado, agrega el pimentón y, cuando empiece a cocinarse, lo mezcla con las verduras. Por último, incorpora la pulpa de ñora y el tomate, y deja que el conjunto se sofría durante cinco minutos. Cuando las lentejas están tiernas, retira el chorizo, las zanahorias y una pequeña cantidad del caldo. Tritura estos ingredientes hasta conseguir un puré de textura homogénea. Luego, incorpora esa preparación al sofrito, una vez retirada la cazuela del fuego. Finalmente, sirve las lentejas acompañadas de una porción del puré y propone darles un toque final con unas zanahorias baby crudas.

Receta gourmet con foie gras y queso de cabra

«Hoy preparamos lentejas con foie gras, curry y queso de cabra gratinado: un guiso con alma tradicional, pero con ese toque gourmet digno de un restaurante top. La clave, como en todos los buenos guisos, está en el control: fuego suave, mucha paciencia y una buena placa que te permita cocinar sin prisas ni olores», comenta Dani García en su canal de YouTube.

Para elaborar esta receta necesitas: aceite de oliva virgen extra, cebolla y ajo asados, una hoja de laurel, un hueso de jamón, lentejas pardinas, curry en polvo, pimentón dulce, foie gras, mantequilla y queso de cabra en rulo para gratinar.

Para comenzar, deja las lentejas en remojo durante ocho horas en agua fría. Mientras tanto, escalda el hueso de jamón tres veces, empezando cada vez con agua fría, y resérvalo. A continuación, calienta un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una olla y dora la cebolla y el ajo asados junto con la hoja de laurel. Cuando los ingredientes hayan cogido color, incorpora el pimentón dulce y el curry en polvo y, enseguida, añade un poco de agua para evitar que las especias se quemen.

Después, agrega las lentejas previamente escurridas y el hueso de jamón, cúbrelo todo con agua y deja que se cocine a fuego lento. A medida que las lentejas absorban el líquido, incorpora más agua poco a poco, siguiendo una técnica similar a la del risotto, hasta conseguir que queden tiernas y melosas.

Mientras el guiso termina de hacerse, prepara el aceite de curry mezclando aceite de oliva virgen extra con un poco de curry en polvo. Por otro lado, marca el foie gras en una plancha caliente y aprovecha la grasa que suelte durante la cocción para incorporarla a las lentejas, aportándoles un extra de sabor y cremosidad. Una vez que todos los ingredientes estén listos, gratina el queso de cabra con un soplete de cocina o bajo el grill del horno durante uno o dos minutos, hasta que la superficie quede ligeramente dorada.

Finalmente, sirve las lentejas como base del plato, coloca el foie gras encima y añade tres rodajas de queso de cabra gratinado. Para terminar, vierte un chorrito de aceite de curry por encima.

En definitiva, el secreto de Dani García para preparar unas lentejas llenas de sabor está en cuidar cada paso de la elaboración. Su truco de triturar el chorizo con la zanahoria y un poco de caldo permite conseguir una textura más cremosa y potenciar el sabor del guiso sin complicar la receta.