España perdona mal el fracaso. Aplaudimos al que sube con la misma pasión con la que luego contemplamos su caída, y cuando el caído intenta levantarse, le pedimos explicaciones que jamás exigimos a quien nunca se arriesgó. Sergi Arola lo sabe mejor que nadie.

Hubo un tiempo en que fue el cocinero de moda de Madrid: Premio Nacional de Gastronomía, dos estrellas en La Broche y otras dos en Sergi Arola Gastro, aire de rockero, televisión, portadas y una legión de imitadores de sus patatas bravas. Después llegaron los cierres, las deudas con Hacienda y ese silencio espeso con el que esta ciudad despide a quienes dejan de convenirle. Hace siete años se marchó a Chile, y aunque siguió cocinando con estrella en Portugal, en Madrid muchos dieron por hecho que no volveríamos a saber de él.

Ha vuelto, pero no como esperaban los amantes del morbo. Regresa de la mano de un grupo chileno, Los Lirios, para firmar la carta de Austral, en la calle Velázquez, y lo hace con algo que en su primera vida madrileña no siempre le sobró: humildad. Arola ha contado que Chile puso en crisis todo lo que entendía por su oficio. Recorrió el país de Arica a Punta Arenas aprendiendo de pastores, arrieros y cocineras de pueblo. Una de ellas le enseñó la calapurca, un guiso andino que se calienta con piedras al rojo vivo. Hoy ese guiso se sirve en el barrio de Salamanca, vertido junto a la mesa desde una olla de hierro, y en ese gesto hay más verdad que en muchas cartas de autor.

Lo interesante, sin embargo, no es el regreso de un cocinero, sino lo que ese regreso dice de nosotros. En el mundo anglosajón, el fracaso empresarial es casi un grado académico; aquí es una mancha. Quien quiebra queda marcado, y quien vuelve a intentarlo es mirado con sospecha, como si arriesgar dos veces fuera una impertinencia. Así se explica que tantos talentos prefieran no intentarlo nunca. El que no hace nada no se equivoca, y en España el que no se equivoca prospera.

Arola ha dicho estos días que uno no puede permitirse caer cuando tiene dos hijas que sacar adelante. Es una frase sencilla, sin épica, más de padre que de chef, y explica mejor que cualquier crítica gastronómica por qué ha vuelto. No para sumar estrellas en Austral, que asegura no buscar, sino para demostrarse que el oficio sigue ahí.

La carta lo cuenta mejor que cualquier entrevista. El mariscal de caleta, mariscos frescos con salsa verde y empanadillas de camarón y queso, sabe a puerto chileno. El crudo de gambosi, cortado a cuchillo con cremoso de aguacate y sangrita de tomate, es puro frescor, y el aliño de pescado al estilo del Pacífico Sur, pesca blanca curada con crema de frutos secos y alga cochayuyo, tiene una sencillez que engaña. El chupe de centolla de Magallanes llega gratinado en cuenco de piedra; el pulmay junta mejillones, berberechos, chistorra y crestas de gallo en el mismo caldo; las zanahorias a la parrilla se visten con polvo de aceitunas de Azapa, y el pato al rescoldo, con tupinambo, gel de ruibarbo y mini alfajores de pera, cierra la comida con oficio. Cocina de brasa y de cuchara, sin artificio inútil.

No sé si Austral triunfará. Los restaurantes de Madrid nacen y mueren a una velocidad que da vértigo, y una cuenta de 130 euros por cabeza exige mucho a una cocina nacida en caletas y fogones de campo. Pero he comido allí, y lo que encontré no fue nostalgia ni ajuste de cuentas, sino a un cocinero que ha aprendido a escuchar. Sus platos no son los de alguien que necesite demostrar nada; son los de alguien que ha vuelto a empezar.

Una sociedad sana no se mide por cómo trata a sus triunfadores, sino por cómo trata a quienes lo intentan de nuevo. Las segundas oportunidades no son un regalo; son una inversión en talento. Y Madrid, que tanto presume de ciudad abierta, haría bien en recordarlo cada vez que alguien que cayó decide volver a encender los fogones.

Bienvenido, Arola. Que la piedra siga caliente.

Austral. Velázquez, 61. Madrid. Precio medio: 130 € (comedor); pisco bar, unos

60 €.