La plantilla de Tubos Reunidos de la planta de Álava no cobrará este mes de noviembre debido a «insuficiencia de fondos». De momento, es la única filial que ha recibido el aviso de la compañía. Tubos Reunidos se encuentra en concurso de acreedores desde junio y es una de las compañías que fue rescatada por la SEPI con fondos públicos por importe de 112 millones de euros.

El comité de empresa de Tubos Reunidos Premium Threads, la división de las instalaciones de Iruña de Oca, ha denunciado que la administración concursal ha comunicado la congelación del pago «exclusivamente mediante un correo electrónico», sin una explicación directa ni garantías sobre cuándo se abonarán los salarios.

Los representantes sindicales también critican cuál ha sido el criterio para ser los únicos en recibir el aviso de que no cobrarán. El administrador indica sólo que existe un «deterioro progresivo» de la tesorería y promete que abonarán las deudas conforme marca la ley, aunque no ha dado un calendario.

La ley concursal establece en España una jerarquía de cobro en función de los recursos que tenga la empresa que se encuentran en proceso de desmantelamiento. En primer lugar, tienen prioridad los salarios e indemnizaciones del personal tras la declaración del concurso, mientras que los accionistas son los últimos.

Tubos Reunidos fue rescatada por la SEPI, el brazo inversor del Estado, en julio de 2021 debido a las consecuencias de la pandemia. Durante esa época, el Gobierno se lanzó a prestar dinero a empresas que consideraba estratégicas y por las que ahora hay un conjunto de investigaciones judiciales. Entre ellas, Tubos Reunidos tras ostentar una deuda superior a los 200 millones de euros y solicitar el concurso el pasado mayo.