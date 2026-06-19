El juez acepta el concurso de acreedores de Tubos Reunidos, rescatada por el Gobierno con 112 millones de euros

Un juez de Vitoria ha aceptado la declaración de concurso de acreedores de Tubos Reunidos, rescatada por la SEPI con 112 millones de euros de dinero público, que la empresa solicitó el 4 de mayo pasado, según ha informado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La decisión del juez se produce en medio de la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional por el rescate de la compañía, dentro del caso de las cloacas del PSOE.

«La resolución judicial abre la fase común del concurso y establece un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que los acreedores informen a la administración concursal sobre la existencia de sus créditos», señala Tubos Reunidos en el comunicado al regulador del mercado.

Tubos Reunidos conservará las facultades de administración aunque su ejercicio estará sometido a la intervención de la administración concursal. El tribunal ha nombrado como administrador concursal a la mercantil PKF-ATTEST CONCURSAL a partir de una terna de candidatos propuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta firma, que cuenta con sede en la provincia de Álava, ya había sido designada previamente para los concursos de acreedores de las filiales de la compañía.

En relación con las sociedades filiales de Tubos Reunidos, el pasado 15 de junio se dictó un auto que tiene por comunicadas las reglas propuestas para el proceso competitivo de ofertas de adquisición de la unidad productiva mixta o de las sociedades incluidas en el perímetro de venta.

«Estas reglas, cuyo inicio por parte de la administración concursal se prevé de manera inminente, se publicarán en el Registro Público Concursal y se llevarán a cabo bajo criterios de transparencia, publicidad, competitividad e igualdad de oportunidades», explica la firma vasca.