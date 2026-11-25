HBX ha vivido este miércoles un día para olvidar en bolsa. En las primeras horas, las acciones de la compañía turística han retrocedido un 18% tras presentar los resultados de su ejercicio fiscal terminado en septiembre. Aunque la multinacional española ha dejado atrás los números rojos, sus previsiones para los próximos meses han hundido la confianza de los inversores.

«Con la visibilidad de la que dispone actualmente el Grupo, se espera que […] los ingresos disminuyan moderadamente en términos interanuales a tipo de cambio constante», ha señalado HBX en su informe. La compañía comunicará las previsiones para el próximo año fiscal con la actualización de los resultados del primer trimestre el 4 de febrero de 2027.

Esta incertidumbre ha asustado a los inversores, aunque HBX ha cerrado un ejercicio fiscal positivo. La multinacional obtuvo unos beneficios de 138 millones de euros frente a las pérdidas de 70 millones del año anterior.

El resto de métricas, sin embargo, muestran unas cuentas todavía preocupantes. Los ingresos retrocedieron un 2% hasta los 697 millones de euros, el resultado de explotación (ebitda) cayó un 4% hasta los 403 millones de euros y el flujo de caja libre descendió un 2% hasta los 419 millones.

La ratio entre deuda neta ajustada con respecto al ebitda subió a 1,6 veces tras incrementar el pasivo hasta los 652 millones de euros. El dividendo del ejercicio será de 0,19 euros por acción tras aprobar el consejo de administración una segunda retribución de 11,5 céntimos.