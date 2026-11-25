La Justicia Iraní ha ejecutado este lunes la condena a 74 latigazos en Qom, al noroeste de Teherán, a la cantante Parastoo Ahmadi tras dar un concierto en Youtube sin el velo islámico obligatorio. El resto de la banda, tres músicos y el productor, también han sufrido esta sentencia. Además de la flagelación, el tribunal prohíbe expresamente durante dos años cualquier actividad artística o musical a los miembros del grupo y la prohibición de salida del país durante este periodo.

La raíz del caso está en la actuación que grabaron el 11 de diciembre de 2024 en un caravasar histórico en Qom. Iba vestida con un sencillo vestido sin mangas y sin el velo islámico; la cantante interpretó un repertorio ante una sala vacía, sin público, en lo que ella misma describió como un «concierto hipotético».

La condena sucedió en junio, cuando un tribunal penal de Qom declaró culpable a Ahmadi por la actuación realizada. Le acusaban por «ofender la decencia pública» mediante la difusión de «material obsceno e indecente», unos cargos que los acusados siempre negaron. Además de este castigo, la sentencia impone una pena de dos años de prohibición de desarrollar actividades audiovisuales y de abandonar el país durante dos años.

Ahmadi, junto a sus abogados, intentaron de todas maneras evitar el cumplimiento de la pena. «Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para lograr la anulación del veredicto o al menos conseguir una reducción o suspensión de la pena, pero no fue posible», declaró un abogado de la cantante, Mostafa Nili. «Los demás abogados y yo incluso intentamos que se pospusiera la ejecución de la sentencia, pero la oficina encargada insistió en llevarla a cabo de inmediato», añadió.

Tres millones de espectadores

El concierto que se emitió en directo por YouTube y en los días siguientes, acumuló alrededor de tres millones de visitas. En la descripción del video declaró: «Quiero cantar para la gente a la que quiero. Este es un derecho al que no podía renunciar, es decir, cantar para la tierra que amo apasionadamente».

La ejecución de la sentencia ha provocado una fuerte oleada de protestas en la comunidad artística iraní. Uno de los cantantes más famosos del país, Kayhan Kalhor, publicó en sus redes sociales una declaración en apoyo a los condenados, señalando que «sus nombres han quedado registrados en la historia de los rebeldes que luchan contra la oscuridad».

Además, el director del Centro para los Derechos Humanos en Irán, Bahar Ghandehari, se ha sumado al apoyo: «El castigo con azotes infligido a Parastoo Ahmadi por cantar y vestir como ella elige constituye una violación flagrante de sus derechos fundamentales y una muestra estremecedora de la determinación de las autoridades iraníes de suprimir las libertades de las mujeres y castigar violentamente a cualquiera que se atreva a desafiar sus leyes y políticas discriminatorias».