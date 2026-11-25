Pedro Sánchez prometió en diciembre de 2023 habilitar 184.000 viviendas para alquiler asequible durante la legislatura. A cuatro días de las elecciones del 29 de noviembre, el Gobierno sigue sin precisar cuántas familias han recibido las llaves. El Ministerio de Vivienda cifró en octubre en más de 124.000 los pisos «movilizados», un recuento que incluye promociones todavía sobre el plano. Los balances públicos de los organismos implicados permitían identificar 40.411 viviendas terminadas, apenas el 22% del objetivo anunciado por el presidente.

El compromiso tenía un plazo concreto. Sánchez se dio de margen hasta el final de la legislatura para poner esos pisos a disposición de los ciudadanos. El plan sumaba 123.000 viviendas a través de los programas del Ministerio, 50.000 de la Sareb y otras 11.000 del Fondo Social de Vivienda. Para alcanzar las 184.000, el Ejecutivo contaba tanto con construir promociones como con rehabilitar inmuebles e incorporar al alquiler social pisos que ya pertenecían a los bancos.

La Sareb ilustra la distancia entre un anuncio del Consejo de Ministros y una vivienda disponible para entrar a vivir. En septiembre de 2025, el Gobierno aprobó el traspaso a la entidad pública de suelo Sepes de una cartera de unas 40.000 viviendas ya construidas y 2.400 suelos con capacidad para otras 55.000. Tres meses después, el propio Ejecutivo todavía describía esa cartera en su informe de rendición de cuentas como un «inventario preliminar». La cifra de 55.000 medía cuántas viviendas cabrían en esos terrenos.

Sí hay promociones concluidas. De las 25.000 viviendas previstas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Hacienda ha dado por terminadas 16.000. El Gobierno también ha anunciado entregas de llaves en municipios como Sevilla, Lebrija y Cubelles. Lo que Moncloa sigue sin ofrecer es un balance conjunto que permita saber cuántos de los pisos comprometidos tienen ya inquilino. Bajo la etiqueta de vivienda «movilizada» cuentan tanto la familia que ya paga un alquiler asequible como la promoción que aún espera el inicio de las obras.

Con esa cuenta pendiente, Sánchez volvió a hacer campaña con la vivienda el 21 de noviembre. El candidato socialista anunció que esperaba recaudar 1.400 millones de euros con la prórroga del impuesto a la banca para financiar nuevas políticas de vivienda. A ocho días de las urnas, el presidente puso cifra al dinero que aspiraba a recaudar el año próximo. Casi tres años después de su promesa, los electores siguen sin conocer la cifra de llaves entregadas.