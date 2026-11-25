El representante de la Asociación de Vecinos Guardamar Playa fue expulsado del acto de campaña electoral de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, en Guardamar (Alicante), según ha confirmado esa misma asociación a través de un comunicado. La Asociación de Vecinos Guardamar Playa es la que defiende los intereses de 60 vecinos cuyas viviendas, en Playa Baiblonia, quiere demoler el Gobierno de Pedro Sánchez. El citado representante vecinal intentó también hablar con Diana Morant tras el acto, pero según la misma asociación, ella se fue por la puerta de atrás.

Lo que motivó al representante vecinal a acudir al acto de Diana Morant es que los afectados están recibiendo en plena campaña electoral cartas remitidas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en que se les insta a demoler en 15 días sus viviendas.

Los vecinos no entienden las prisas del gobierno de Sánchez porque el acuerdo del Tribunal Constitucional que ha reactivado las demoliciones ni siquiera ha sido aún publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según denuncian los afectados, que advierten de un supuesto pelotazo urbanístico y que alertan que las viviendas de Playa Babilonia son las primeras, pero que otras 50.000 en toda España pueden verse afectadas.

Diana Morant repitió en Guardamar el discurso que ya reitera en cada mitin de campaña. Pero pasó de soslayo por los dos grandes problemas de esa localidad de la Vega Baja, cuyo alcalde es el socialista José Luis Saez, a quien, por cierto, la asociación responsabiliza de su expulsión del acto. Uno de esos problemas es la inmigración. Y otro, la fijación del ejecutivo de Sánchez con los derribos de unas casas centenarias en Playa Babilonia, que son historia de Guardamar y de la propia provincia de Alicante.

Las casas de Playa Babilonia son 60 viviendas que se levantaron sobre la arena en las primeras décadas del siglo XX. Y forman parte de la memoria histórica de Guardamar. El ingeniero Francisco Mira fue quien hizo posible la existencia de esas viviendas. Mira, era natural también de Guardamar. Y dirigió la gran repoblación forestal de las dunas, evitando que la arena sepultara al pueblo y permitiendo el desarrollo de la franja de costa.

El representante vecinal había acudido al acto de Diana Morant después de que los 60 afectados hubieran comenzado a recibir cartas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen, en plena campaña electoral, recordándoles que el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido había estimado el recurso de inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley de Costas de la Comunidad Valenciana. Y, entre ellos, el que evitaba los derribos de esas viviendas por parte del gobierno. Y les daba 15 días para demoler las viviendas. Y les daba un plazo de 15 días para hacerlo.

El gobierno de Sánchez advierte también a los vecinos que, en caso de proceder a esa ejecución en ese tiempo, Costas iniciarán los trámites para proceder a la ejecución subsidaria, con cargo a sus propietarios.