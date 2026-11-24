«Anoche vi la entrada del infierno». Con esta contundente frase comienza una de las anotaciones más impactantes que el Papa Francisco dejó escritas en su diario personal. El documento, publicado el 24 de noviembre de 2026, revela cómo Jorge Mario Bergoglio describió una experiencia espiritual que le produjo un profundo temor y que relacionó con la seducción del poder, la mundanidad y la falta de esperanza. Sus palabras adquieren un significado especial al conocer el contexto en el que fueron escritas.

«Me asomé a mirar un poco y me aterró»

La anotación está fechada el 7 de junio de 2018 y constituye uno de los fragmentos más llamativos de El diario personal del Papa Francisco. En ella, Bergoglio relató que había tenido una experiencia que identificó con la entrada del infierno. No se limitó a describir el miedo que sintió, sino que reflexionó sobre el peligro de acercarse a aquello que consideraba una forma de seducción capaz de apartar a las personas de Dios.

«La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterré», escribió. El Pontífice explicó que la experiencia había ocurrido antes de dormir y que, ante el temor, agarró el rosario como si fuera un arma. También agradeció a Dios la ayuda recibida y dejó una reflexión sobre la importancia de la oración como vía de salvación.

Una de las frases más contundentes de aquel texto es la que utilizó para describir el peligro de acercarse a esa puerta: «Al infierno se resbala como lo más natural». El Papa Francisco advertía así que el alejamiento espiritual podía producirse de manera progresiva, sin que una persona fuera plenamente consciente de ello.

Una reflexión relacionada con los abusos en la Iglesia

El contexto de aquella anotación resulta especialmente relevante. Unos meses antes, en enero de 2018, el Papa Francisco había viajado a Chile, donde el escándalo de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero y la gestión de aquellos casos provocaron una profunda crisis para la Iglesia católica.

Según explica el cardenal Víctor Manuel Fernández en el libro, aquella experiencia espiritual estuvo relacionada con la vergüenza y el dolor que Bergoglio sintió al comprender la dimensión de los abusos y el daño que estaban causando a la institución. En otra anotación, fechada el 21 de julio de 2018, expresó su indignación con una frase muy clara: «¡Qué vergüenza y qué mal le hace a la Iglesia!».

La esperanza como respuesta al miedo

El Papa Francisco terminó aquella reflexión contraponiendo la seducción con la esperanza. «La seducción pagana es fuerte, pero cerrada en sí misma. No tiene futuro; en ella no cabe la esperanza», escribió. Para él, el verdadero peligro estaba en dejarse deslumbrar por aquello que termina alejando a las personas de sus convicciones y de la fe.