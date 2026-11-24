Pilar Alegría ha comparado a Santiago Abascal, líder de Vox y candidato a las elecciones generales, con Patricio, el personaje de la serie animada Bob Esponja, porque, según su criterio, no ha hecho «absolutamente nada». Además, se ha burlado del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por no hablar inglés. Estas descalificaciones las ha vertido este martes durante el mitin del PSOE en Huesca la dirigente socialista, quien ha decepcionado a la comunidad educativa durante su etapa al frente del Ministerio de Educación y ha sido señalada tras haber dormido en el Parador de Teruel y alabar a Paco Salazar.

El Palacio de Congresos de Huesca ha sido el escenario de un nuevo acto de campaña del Partido Socialista en el que han participado la diputada regional Pilar Alegría y el candidato Pedro Sánchez. Al cierre de su discurso, la ex ministra de Educación ha comparado a Santiago Abascal, candidato de Vox, con Patricio, la estrella de mar de color rosa de la serie animada Bob Esponja, explicando entre risas que el personaje «durante más tiempo no ha hecho absolutamente nada» y añadiendo que tenía «un trofeo» que ha adjudicado al líder de Vox porque, según ella, «lo único que ha hecho ha sido criticar e insultar a lo largo de todos estos años».

Pero las burlas no han quedado ahí: también se ha mofado del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho que «acompaña» a Abascal, y sobre el que ha afirmado que no es presidente del Gobierno porque «no quiere», no es letrado porque «no quiere» y que no sabe hablar inglés porque «no le da la gana». Tras estas críticas, ha señalado que este es el «equipo de la derecha», asegurando que se quedarán «cuatro añicos más en la oposición».

Para rematar su sátira, ha contrapuesto a los dos líderes de la derecha —que, según las encuestas, podrán formar Gobierno— con el actual vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el presidente y candidato Pedro Sánchez, destacando de ellos «que saben de economía, que saben de inglés».

Además, ha añadido, para cerrar su intervención, que los dos dirigentes socialistas «saben de buena educación», una afirmación que realiza la ex ministra que fue señalada tras haber dormido en el Parador de Teruel la misma noche que José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Transportes y ex mano derecha del presidente, celebró allí una fiesta con «señoritas» en septiembre de 2020. Años después, la dirigente socialista alababa a Paco Salazar, estrecho colaborador de Sánchez en Presidencia y acusado de acoso sexual por varias mujeres que trabajaron para él en la Moncloa. Sobre este último, Alegría decía al entrar al Comité Federal del PSOE en Ferraz en julio de 2025: «A Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro», el mismo día en que fue acusado.