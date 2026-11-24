Doblar las ventas de aceite de oliva en los próximos cinco años, subir los precios que perciben los agricultores, convertir a Carbonell en la marca enseña del oro líquido español en el mundo o reforzar la calidad y, con ello, acabar con un supuesto problema de fraude en el sector que Dcoop lleva años denunciando.

Esas son algunas de las claves del plan de futuro que se han trazado Dcoop -la mayor cooperativa del planeta- y la andaluza Acesur (dueña de marcas como La Española y Coosur) tras cerrar la adquisición de Deoleo, que es la mayor envasadora del mundo y la compañía que engloba a marcas de referencia como Carbonell, Bertolli, Koipe, Hojiblanca, Carapelli o Sasso. Así lo ha explicado esta tarde Antonio Luque, el presidente de Dcoop, durante un encuentro con periodistas en el que ha deslizado las claves de esta operación.

Es imposible exagerar las cifras de esta adquisición, cerrada el pasado cuatro de noviembre por un montante de 520 millones de euros y tras meses de una dura pelea en la que la otra postulante -al menos, la mejor posicionada- era la italiana Coricelli.

A partir de ahora, crecer y vender más. Según Luque, solo así conseguirán resolver el eterno problema de los productores españoles, y es que en muchas campañas producen muy por encima del millón de toneladas (1,6 este año) sin que los mercados sean capaces de absorber ese volumen. El dúo Dcoop-Acesur apunta a los EE.UU. como un mercado clave y a apuntar a nuevos destinos (por ejemplo, Nueva Zelanda) con el objetivo de doblar ventas en el próximo lustro.

En lo que refiere al reparto de marcas, Luque ha confirmado lo que los medios ya han venido avanzando en los últimos días. Dcoop se queda con las marcas españolas, además de Carapelli o Sasso o una firma líder en la India (Figaro), mientras que Acesur comercializará Bertolli, una marca que hasta ahora ha sido clave en el modelo de negocio de Deoleo gracias a su liderazgo en los supermercados estadounidenses.

Como ya se ha avanzado, Carbonell merece un comentario aparte, pues es la elegida para convertirse en esa firma enseña del aceite español que los cooperativistas llevan tiempo deseando; «Para mí, tiene que ser Carbonell», ha apuntado el presidente de Dcoop.

Respecto a cómo quedan los activos de Deoleo tras la compra a dos manos, Luque ha explicado que ellos y Acesur se van a repartir la propiedad de las dos plantas de envasado de la empresa, a razón de un 50% cada uno. Sobre la permanencia o no de la actual cúpula directiva, Luque ha rechazado la posibilidad de una reorganización de calado al asegurar que «lo más normal es que el equipo directivo se quede», ya que quiere mantener «a los buenos profesionales».

Y sobre los empleados, más de lo mismo. Preguntado por los periodistas sobre posibles despidos, Luque ha asegurado que su «intención» es «aprovechar al máximo lo que la compañía tiene»; de hecho, incluso ha asegurado confiar en que necesiten «muchos más en los próximos años».

De nuevo, esto pasa por más ventas. Para los adquirientes de Deoelo, el objetivo ideal sería que la empresa llegara a los 450 millones de litros que llegó a vender en su mejor momento, aunque esto no es óbice para que reconozcan que hay mucho camino por recorrer, ya que en 2025 logró comercializar 158 millones de litros.

Todo ello para aumentar el precio que perciben los agricultores, que desde Dcoop aseguran que es una de sus principales prioridades, tanto es así que Luque ha deslizado que el precio al que compran los distribuidores podría subir «un poquito».

El otro objetivo principal es la calidad, tema que se ha convertido en caballo de batalla de esta cooperativa desde que, hace ahora dos años, causara un terremoto en el sector al denunciar un fraude que cometerían «muchas empresas» y «muy conocidas» y que consistiría en mezclar el producto con orujo o hirasol para aumentar los márgenes.

Sobre este tema, poco más se ha sabido desde entonces, ni nombres ni denuncias. Sin embargo, hoy Luque ha vuelto sobre este asunto al explicar que uno de los acuerdos con Acesur pasa por someter las plantas de Deoleo a controles de calidad que no existían hasta ahora y crear un laboratorio para ese fin en Córdoba. De hecho, y según Dcoopo, la coincidencia de opiniones entre ellos y Acesur en cuanto a este asunto ha sido fundamental para poder seguir adelante con la operación de compra.

Este martes, Luque ha tenido tiempo incluso para dar algunos de los detalles más jugosos sobre la negociación que llevó a esta compra histórica. Por ejemplo, que ellos estuvieron por delante en la puja durante «un tiempo» que «duró poco», pero que a partir de ahí se plantearon la idoneidad de ir terceros para evitar que las otras empresas aumentaran la puja y les convirtieran en la pieza a batir. «Más vale ir tercero y no permitir que los demás nos peguen coces», ha explicado Luque sobre esta suerte de farol.

Durante el proceso, a su vez, el escollo principal fueron los problemas de competencia en los EE.UU., hecho que explica que sea Acesur la que se ha quedado con Bertolli, dado que Dcoop mantiene la propiedad del 50% de la estadounidense Pompeian. Sobre esto, también ha explicado que en algún momento de la negociación estuvieron a punto de salir de esa firma, dado que se les abrió la posibilidad de hacerse con el 100% de Deoleo. Sin embargo, al poco Coricelli subió la puja y les obligó a abandonar la opción de la adquisición total.

(habrá ampliación)