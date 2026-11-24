Llegar a fin de mes continúa siendo una de las principales preocupaciones de numerosas familias españolas. El país vive marcado por el encarecimiento del coste de la vida, facturas y gastos cotidianos. Ahorrar una parte del salario se ha convertido en todo un desafío y no hacerlo produce consecuencias importantes en la estabilidad económica de numerosas familias.

La experta en finanzas Natalia de Santiago asegura que aquellas personas que ahorran menos del 10% de sus ingresos netos anuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad financiera. Este porcentaje es una referencia para identificar cuándo una economía doméstica dispone de un margen suficiente para afrontar imprevistos sin comprometer su presupuesto.

Ahorrar menos del 10% de los ingresos como señal de alerta

La especialista considera que la capacidad de ahorro es uno de los indicios fundamentales para conocer la salud financiera de una persona. Además, cuando todos los ingresos se destinan a cubrir los gastos habituales, cualquier contratiempo se convierte en un problema económico.

Algunos ejemplos de situaciones que pueden desestabilizar las cuentas familiares cuando no existe un colchón económico son una avería del coche, reparación en casa o gasto médico.

De Santiago insiste en que ahorrar no debe entenderse como el dinero que sobra después de pagar todas las facturas, sino como una decisión que debe formar parte de la planificación financiera.

El método de Natalia de Santiago para conseguir ahorrar

Una de las recomendaciones de la experta consiste en organizar el ahorro desde principio de mes, en vez de esperar hasta el último día para comprobar cuánto dinero queda disponible, y aconseja reservar una cantidad nada más recibir la nómina.

Otra alternativa sería programar una transferencia automática hacia una cuenta destinada exclusivamente al ahorro. De esta manera, ese dinero queda separado del presupuesto disponible para los gastos cotidianos.

La especialista expresa que no es necesario comenzar con cantidades elevadas, sino establecer un hábito constante y adaptado a las posibilidades económicas de cada hogar. Por eso, es recomendable revisar los gastos recurrentes, renegociar contratos de suministros y eliminar aquellos pagos que no aportan un beneficio real.

Por lo tanto, el objetivo es construir progresivamente un colchón financiero que permita afrontar situaciones inesperadas con mayor tranquilidad. Aunque alcanzar ese 10% no es sencillo para quienes tienen ingresos ajustados, controlar los gastos y planificar el dinero. La diferencia se torna entre vivir al límite y disfrutar de una mayor estabilidad económica.