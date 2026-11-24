Le pidió a su novio que le diera una paliza y un navajazo a un compañero de instituto de Gerena (Sevilla) y colaboró en tenderle una emboscada a la víctima para impedir que huyera. El crimen de Aaron, asesinado con 17 años en la puerta de su instituto, tuvo lugar el 8 de enero de 2025 y ahora, esta menor que tenía 15 años entonces, ha sido condenada a cinco años de internamiento en un centro de menores por los delitos de inducción al asesinato y cooperación necesaria en el crimen.

El juez de menores considera probado en la sentencia que el día 8 de enero de 2025, la menor discutió con la novia del fallecido a la hora del recreo, tras lo que la joven contactó por Whatsapp con su novio mayor de edad, investigado como autor material del crimen, «llegando a enviarle, entre otros, un mensaje en el que le decía que la novia del fallecido le estaba tocando el coño, que le habían dicho que le quería pegar y su novio al suyo, empezando a gritar y a reírse».

«Motivado por estos mensajes, la pareja de la menor condenada le dijo a esta ‘que le iba a pegar un chorro de ostias al niño’ y le preguntó quién era y cómo se llamaba, diciéndole ella su nombre», explica la sentencia.

Pidió que le diera un navajazo a la víctima

También, continúa la sentencia, la menor condenada instó a su novio a que «le diera un pinchazo» a la víctima, pero además, la condenada «fue informando a su pareja de cuántos datos tenía conocimiento y entendía como relevantes para elegir el lugar donde llevar a cabo el hecho con menor dificultad y repercusión para ella, aconsejándole que no fuera solo, intentando así entre ambos lograr un mayor grado de sorpresa para cogerlo desprevenido».

Según el juez, ambos «acordaron» el lugar concreto en el que abordarían a la víctima y el presunto asesino, «instigado» por la joven, recogió con un vehículo a otros dos jóvenes y se desplazaron hasta la parada del autobús que la víctima debía coger para volver a su casa.

El magistrado considera probado que, una vez allí, esperaron a que el joven saliera del instituto, hasta que la menor condenada identificó a la víctima para que pudieran atacarlo.

Tras comenzar la pelea, el novio de la joven se dirigió entonces hacia la víctima portando una navaja, mientras que el otro acompañante mayor de edad blandía un bate de béisbol. La víctima huyó, pero le atraparon a pocos metros del autobús y lo mataron a golpes y puñaladas.

Indujo a su novio a matar y le ayudó

Según el juez, la menor condenada «no solo se limitó a provocar a su novio para que agrediera a la víctima, sabedora de la agresividad de aquél, sino que, no dándose por satisfecha con que pudiera llegar a darle ‘un chorro de ostias’, conocedora de que llevaba siempre consigo una navaja, a lo que le indujo fue a algo cualitativamente bien distinto y de una notable superior gravedad, esto es, a pegarle un navajazo, un ‘pinchazo’. «Ninguna duda cabe de que tal resultado podía y debía ser previsto por la joven», explica el juez.

Además, el juez concluye que la menor fue cooperadora necesaria del crimen, ya que su aportación fue «esencial e imprescindible, por cuanto al menos sin su colaboración organizativa para localizar a la víctima y finalmente su identificación y señalamiento en el lugar de los hechos el delito no se habría cometido».

Una personalidad perversa

El magistrado impone a la menor la medida de cinco años de internamiento en régimen cerrado complementada con una medida de tres años de libertad vigilada, incidiendo en su personalidad, «que revela la perversidad con la que se condujo en todo momento para conseguir su objetivo, su peligrosidad social, como lo demuestra la propia dinámica delictiva de los hechos ahora enjuiciados, y atendiendo finalmente también a que se le condena como autora tanto por inducción como por cooperación necesaria de un delito de homicidio, sin duda de máxima gravedad, que acabó injusta y gratuitamente con la vida de una persona que tan solo contaba con 17 años».

En la sentencia, el juez absuelve al segundo menor acusado y primo de la menor condenada, porque no llegó a participar en la agresión. El autor material del crimen, novio de la condenada, está pendiente de juicio por el asesinato de Aaron.