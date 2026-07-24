Papa Francisco, pontífice de la Iglesia católica: «Dios nunca se cansa de perdonar; somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón»

Las primeras grandes reflexiones del Papa Francisco cuando fue elegido en 2013 están presentes en la memoria colectiva. Fue así como una de las primeras reflexiones del papa tras tomar posesión: «¡Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón!». Desde ese día la cita se repite constantemente en sermones, artículos y catequesis. El mensaje es conocido entre la población católica y también aparece por ahí fuera en conversaciones cotidianas. La cita resume en solo palabras una de las ideas más importantes de su pontificado.

Lo llamativo es que no se trata de una frase complicada ni especialmente solemne. Precisamente esa sencillez explica buena parte de su fuerza.

Un Papa muy comunicativo

Francisco siempre había mostrado facilidad para transmitir conceptos teológicos esenciales usando un lenguaje accesible para cualquiera, ya que podía explicar temas complejos con ejemplos sencillos sin requerir conocimientos anteriores.

En ese sentido, quería recordar a todos que la misericordia divina está dispuesta a perdonar hasta los mayores pecados si se reconoce un verdadero arrepentimiento. Las palabras fueron pronunciadas poco tiempo después de que se transformara en Papa. Durante el Ángelus celebrado poco después, era una ocasión en la que millones de fieles buscaban discernir quién sería ese nuevo pontífice.

Solo unas pocas frases habían demostrado a la gente que iba a hablar de forma distinta: en lugar de ofrecer discursos muy largos con argumentos complejos, prefirió contar historias familiares, experiencias propias y situaciones que cualquiera podría imaginar.

La etapa anterior

Incluso aquella reflexión surgió del pensamiento de su etapa como arzobispo de Buenos Aires. Francisco explicó que, años atrás, durante una confesión, una mujer mayor le había dejado profundamente impresionado con una respuesta muy sencilla. Él le preguntó cómo podía estar tan convencida de que Dios perdonaba siempre. La anciana respondió que, si Dios no perdonara constantemente, el mundo dejaría de existir. Era una afirmación espontánea, nacida de la experiencia de la fe más que del estudio, y el entonces cardenal Bergoglio confesó que nunca la olvidó.

Ese episodio ayuda a entender por qué la misericordia ocupa un lugar tan importante en sus enseñanzas. Para Francisco no es una teoría ni un concepto reservado a los especialistas en teología. Es una realidad que forma parte de la vida diaria de cualquier creyente. Por eso insiste en presentarla con palabras sencillas y ejemplos reconocibles, evitando convertirla en una idea lejana o excesivamente intelectual.

La disposición de Dios al perdón

A menudo existe la impresión de que el principal problema está en convencer a Dios para que perdone. Francisco plantea exactamente lo contrario. Según su visión, la iniciativa siempre parte de Dios. Es la persona quien, muchas veces, se aleja, deja pasar el tiempo o termina pensando que ya no merece volver. En otras ocasiones aparece el orgullo. Reconocer un error nunca resulta cómodo, y pedir perdón exige aceptar que uno no siempre actúa bien.

No significa, ni mucho menos, que el pecado carezca de importancia. El Papa nunca ha defendido una idea de misericordia que elimine la responsabilidad personal. Sus intervenciones apuntan en otra dirección. Admitir una equivocación requiere sinceridad, y cambiar de vida implica un esfuerzo real. La diferencia está en que el perdón no desaparece porque una persona haya fallado muchas veces. La posibilidad de empezar de nuevo sigue existiendo mientras haya un deseo auténtico de reconciliación.

Vuelta a la misma idea

En numerosas ocasiones Francisco volvió sobre esa misma idea cuando hablaba del sacramento de la reconciliación. Muchas personas sienten cierto temor hacia la confesión. El sacerdote no es un duro juez, transmite la misericordia de Dios. Su mensaje buscaba devolver tranquilidad a quienes dudaban si dar ese paso.

El perdón, de hecho, no aparece en las enseñanzas de Francisco únicamente como una relación entre Dios y cada creyente. Francisco suele trasladar esa actitud a la convivencia diaria. En la familia, por ejemplo, considera que pedir disculpas a tiempo puede evitar heridas que terminan creciendo con los años. Lo mismo ocurre entre amigos, en el matrimonio o incluso en el entorno laboral. Nadie vive sin cometer errores. La diferencia está en cómo se afrontan cuando aparecen.

Perdonar no es olvidar

Perdonar tampoco significa olvidar automáticamente todo lo sucedido o actuar como si nada hubiera pasado. En muchas ocasiones el propio Francisco ha explicado que reconciliarse exige un proceso, especialmente cuando las heridas son profundas. Aun así, insiste en que el rencor prolongado acaba pesando más sobre quien lo mantiene que sobre quien lo provocó. Esa reflexión conecta fácilmente con la experiencia cotidiana de muchas personas, creyentes o no.

Conclusión

Al final, el mensaje de Francisco no gira únicamente alrededor del sacramento de la confesión o de una práctica religiosa concreta. Propone una forma de entender las relaciones humanas basada en la esperanza, la humildad y la posibilidad de volver a empezar. Una visión que evita el fatalismo y recuerda que ningún error tiene por qué convertirse necesariamente en el último capítulo de una historia.

Por eso aquella frase sigue siendo una de las más recordadas de su pontificado. No solo por su claridad, sino porque resume una convicción que atravesó gran parte de sus enseñanzas: Dios permanece dispuesto a perdonar una y otra vez.